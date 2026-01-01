امروز با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گیلان ۳۰۵ پروژه ارتباطی و فناوری اطلاعات این استان به بهره گیری رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ امروز با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گیلان ۳۰۵ پروژه ارتباطی و فناوری اطلاعات این استان با اعتباری بالغ بر ۱۱ هزار و ۷۰۸ میلیارد ریال به بهره گیری رسید.

راه اندازی ارتقا ء تکنولوژی ، ۴ ایستگاه تلفن همراه شهری ، اجرای فیبر نوری و منازل و کسب و کار در شهر آستارا، راه اندازی یک ایستگاه تلفن همراه نسل پنجم ، تامین ارتباطات و اینترنت در ۶ روستا و ۶ ایستگاه تلفن همراه روستایی و .... از اهم پروژه های بود که امروز با حضور سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و جمعی از مسئولان به بهره برداری رسید.

نشست شورای راهبردی ارتباطات و فناوری اطلاعات استان، جلسه با نخبگان، دانشگاهیان و فعالان حوزه فاوا، دیدار با نماینده ولی فقیه در گیلان و دیدار با خانواده معزز شهدا از جمله برنامه‌های سفر یک روزه‌ هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به گیلان است.

گیلان دارای ۱۷ شهرستان و ۵۶ شهر است.