باشگاه خبرنگاران جوان - در زمستان سال ۲۰۲۴ میلادی، کمیسیون تجارت فدرال آمریکا (FTC) هشداری غیرمعمول و تند صادر کرد که در ابتدا بسیاری معنای واقعی آن را درک نکردند.

این نهاد صراحتاً اعلام کرد که شرکت‌های بزرگ فناوری، بی‌سروصدا در حال گسترش دامنه استفاده از داده‌های کاربران در اعماق متون حقوقی هستند.

این تغییرات پنهانی که در حاشیه «شرایط استفاده» گنجانده شده بود، از نظر این نهاد نظارتی می‌توانست رفتاری «فریبنده» و غیرمنصفانه تلقی شود. هشدار مذکور مستقیماً شرکت‌هایی را هدف گرفته بود که مکالمات روزمره مردم را برای تغذیه نسل جدید هوش مصنوعی می‌بلعیدند. چند ماه بعد، این هشدار انتزاعی به یک واقعیت تلخ و عینی برای میلیون‌ها کارمند تبدیل شد که تصور می‌کردند پیام‌های کاری‌شان در امنیت کامل قرار دارد.

این نقطه آغاز فروپاشی اعتمادی بود که سال‌ها برای ساختن آن در محیط‌های کاری دیجیتال تلاش شده بود.

لینکدین حریم خصوصی را با کلمات پیچیده محو کرد

در تابستان سال ۲۰۲۴ میلادی، پلتفرم لینکدین تنظیمات جدیدی را معرفی کرد که در ظاهر برای بهبود تجربه کاربری بود، اما در باطن هدف دیگری را دنبال می‌کرد. در سپتامبر همان سال، سیاست‌های این شبکه حرفه‌ای به‌روزرسانی شد و بندی جنجالی در بخش پرسش‌های متداول (FAQ) پدیدار گشت. در این متن حقوقی پیچیده، جمله‌ای گنجانده شده بود که حق خروج از سیستم آموزش هوش مصنوعی را شامل داده‌های جمع‌آوری شده در گذشته نمی‌دانست.

این بدان معنا بود که تمام مکالمات و پیام‌های خصوصی کارمندان پیش از این تاریخ، قبلاً وارد حافظه ماشین شده بودند.

بسیاری از کاربران حرفه‌ای به دلیل زبان دشوار و فنی این اعلان‌ها، متوجه عمق فاجعه نشدند و بدون مطالعه، تغییرات را پذیرفتند. شرکت‌ها با شتابی وصف‌ناپذیر در حال «هوشمندسازی» محصولات خود بودند، در حالی که هزینه این هوشمندی از حریم خصوصی افراد پرداخت می‌شد.

شکایت تاریخی در سن‌خوزه پرده از راز‌ها برداشت

در تاریخ ۲۱ ژانویه سال ۲۰۲۵ میلادی، شکایتی در دادگاه فدرال سن‌خوزه ثبت شد که زلزله‌ای در دنیای رسانه‌ها ایجاد کرد: پرونده «د لا توره علیه لینکدین».

شاکیان مدعی شدند که پیام‌های خصوصی آنها بدون رضایت آگاهانه، برای آموزش مدل‌های هوش مصنوعی مورد سوءاستفاده قرار گرفته است. نکته محوری این شکایت، «رضایت دیرهنگام» بود؛ یعنی کاربران زمانی مطلع شدند که داده‌های گذشته‌شان پیش‌تر در چرخه‌های آموزشی ذوب شده بود.

این سند قضایی ثابت کرد که مکالمات کاری، برخلاف تصور عمومی، به ماده خام برای شرکت‌های ثالث تبدیل شده است.

این شکایت برای اولین بار نگرانی‌های پراکنده را به یک پرونده رسمی تبدیل کرد و پرسش‌های جدی درباره سرنوشت داده‌های کاری در درون شرکت‌ها برانگیخت.

از این لحظه به بعد، دیگر هیچ کارمندی نمی‌توانست با اطمینان بگوید که پیام‌هایش تنها توسط مخاطب اصلی خوانده می‌شود.

وی‌ترنسفر و ساوندکلاود در برابر موج اعتراضات تسلیم شدند

در سال ۲۰۲۵ میلادی، سرویس مشهور «وی‌ترنسفر» (WeTransfer) با واکنش تند و بی‌سابقه انجمن‌های نویسندگان و هنرمندان حرفه‌ای رو‌به‌رو شد.

معترضان به بند‌هایی اشاره کردند که اجازه می‌داد محتوای آپلود شده برای اهداف مرتبط با هوش مصنوعی مورد استفاده شرکت قرار گیرد.

فشار رسانه‌ای به قدری بالا رفت که این شرکت ناچار شد زبان حقوقی بند‌ها را بازنویسی کند و موضع خود را به صورت شفاف به نفع کاربران تغییر دهد. تقریباً هم‌زمان، پلتفرم «ساوندکلاود» نیز با اعتراض گسترده هنرمندانی مواجه شد که از سرقت آثارشان برای آموزش مدل‌های مولد نگران بودند.

ساوندکلاود در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که بدون رضایت صریح و مستقیم هنرمندان، از آثار آنها برای آموزش هوش مصنوعی استفاده نخواهد کرد.

این عقب‌نشینی‌ها نشان داد که کاربران دیگر حاضر نیستند به بهانه پیشرفت فناوری، دارایی‌های معنوی و حریم خصوصی خود را به حراج بگذارند.

پلتفرم‌ها سکوت خود را تحت فشار نظارتی شکستند

پیش از آنکه شکایت‌های رسمی ثبت شوند، تغییرات کوچکی در اسناد حقوقی پلتفرم‌ها دیده می‌شد که بیشتر شبیه ویرایش‌های ساده اداری به نظر می‌رسیدند.

این بند‌های اضافه شده، در میان اصطلاحات حقوقی گم شده بودند تا کمتر کسی انگیزه خواندن آنها را تا انتها داشته باشد.

ابزار‌های هوش مصنوعی به طرز عجیبی با زبان کاربران آشنا شده بودند، زیرا از انبوه مکالمات و پیام‌هایی تغذیه می‌کردند که سال‌ها رد و بدل شده بود. وقتی لینکدین با پرسش‌های سخت کاربران رو‌به‌رو شد، پاسخ روشنی نداشت و تنها به همان متون مبهم حقوقی ارجاع می‌داد. ثبت شکایت در ژانویه ۲۰۲۵ باعث شد آن بند‌های کوچک حقوقی به مرکز بحث‌های عمومی تبدیل شوند و رسانه‌ها به کالبدشکافی رفتار‌های مشابه بپردازند.

شرکت‌هایی که تصور می‌کردند تغییرات‌شان دیده نشده است، ناگهان خود را در محاصره کاربران خشمگین و نهاد‌های نظارتی یافتند.

نهاد‌های نظارتی مسئولیت اطلاع‌رسانی را یادآوری کردند

ورود نهاد‌های نظارتی به صحنه، نه با اعلام جرم فوری، بلکه با یادآوری جدیِ «اصول اطلاع‌رسانی شفاف» به شرکت‌های فناوری همراه بود. هشداری که FTC ماه‌ها قبل صادر کرده بود، اکنون در صدر اخبار قرار گرفت و با مثال‌های عینی برای همگان معنا پیدا کرد.

واکنش‌های شتاب‌زده شرکت‌ها برای بازنویسی بیانیه‌ها، شبیه تلاش برای بستن درِ خانه‌ای بود که دزد مدت‌ها پیش از آن عبور کرده است.

این تحولات نشان داد که نحوه اطلاع‌رسانی به کاربران، خود بخشی از مسئولیت قانونی است که شرکت‌ها آگاهانه از آن شانه خالی کرده بودند.

نسبتی در اینجا کاملاً آشکار گشت: پنهان‌کاری در متون حقوقی منجر به بی‌اعتمادی عمومی و در نهایت، مداخلات سخت‌گیرانه قضایی و نظارتی شد. شرکت‌ها آموختند که سکوت و ابهام دیگر ابزار‌های کارآمدی برای پیشبرد اهداف هوش مصنوعی در محیط‌های کاری نیستند.

امنیت داده‌های حساس کاری به مخاطره افتاد

گزارش‌های امنیتی سال ۲۰۲۵ نشان دادند که درصد قابل‌توجهی از کارکنان، ناخواسته داده‌های حساس و محرمانه شرکت‌هایشان را وارد ابزار‌های هوش مصنوعی کرده‌اند. این داده‌ها بدون سیاست‌های شفاف، از یک گفت‌وگوی ساده به بخشی از حافظه دائمی مدل‌های جهانی تبدیل می‌شوند. وقتی پیامی فرستاده می‌شود یا فایلی آپلود می‌گردد، اکنون این پرسش در ذهن هر کارمندی نقش می‌بندد که «چه کسی و با چه هدفی گوش می‌دهد؟». فرضِ بی‌ضرر بودن مکالمات دیجیتال به طور کامل فرو ریخته و جای خود را به یک احتیاط وسواس‌گونه در محیط کار داده است.

حتی اگر پرونده‌های قضایی مانند لینکدین به نتایج قطعی نرسند، اثر روانی آنها برای همیشه در فضای کسب‌وکار باقی خواهد ماند. کارمندان دریافتند که در دنیای جدید، آنها نه تنها تولیدکننده داده، بلکه خود بخشی از محصولی هستند که ماشین‌ها در حال بازنمایی آن می‌باشند.

فصل جدیدی در حقوق دیجیتال آغاز شد

داستان «شنیده شدن» کارمندان هنوز به پایان قطعی نرسیده است و دادگاه‌ها با گام‌هایی آرام در حال بررسی ابعاد حقوقی این استثمار نوین هستند.

اما یک تغییر بنیادین رخ داده است: کاربران دیگر به سادگی از کنار به‌روزرسانی‌های «شرایط استفاده» عبور نمی‌کنند.

این گزارش تنها درباره یک شرکت خاص نیست، بلکه درباره لحظه‌ای تاریخی است که در آن بشریت متوجه شد مکالماتش به دارایی دیگران تبدیل شده است. شرکت‌ها اکنون در حال بازنویسی سیاست‌های خود هستند تا شاید بتوانند بخشی از اعتبار از دست رفته خود را بازسازی کنند.

پایان این ماجرا باز باقی می‌ماند، چرا که نبرد میان «بهره‌وری هوشمند» و «حریم انسانی» همچنان در جریان است.

آنچه مسلم است، این است که در جهان پس از ۲۰۲۵، هر کلمه تایپ شده در فضای دیجیتال، می‌تواند پژواکی ابدی در حافظه یک ماشین داشته باشد.

منبع: فارس