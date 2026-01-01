باشگاه خبرنگاران جوان - امروز پنجشنبه ۱۱ دیماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۴۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۴ میلیون و ۷۳ هزار تومان معامله میشود.
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۱۴۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
|سکه طرح قدیم
|۱۴۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
|نیم سکه
|۸۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
|ربع سکه
|۴۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان
|سکه گرمی
|۲۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
|طلای ۱۸ عیار
|۱۴ میلیون و ۷۳ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۱۸ میلیون و ۷۶۳ هزار تومان