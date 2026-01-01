فرمانده نیروی زمینی ارتش تاکید کرد: در دنیای امروز، شکل تهدید‌ها تغییر کرده است و بسیاری از تقابل‌ها دیگر صرفاً نظامی یا اقتصادی نیستند

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سرتیپ علی جهانشاهی امروز -پنجشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۴- در بازدید از توان رزمی و آمادگی یگان‌های مستقر در منطقه اصفهان اعم از گروه ۴۴ توپخانه، مرکز بهینه‌سازی شهید قوطاسلو، پایگاه چهارم رزمی هوانیروز، گروه ۵۵ توپخانه، آمادگی تاکتیکی، عملیاتی و آموزشی کارکنان این یگان‌ها را مورد ارزیابی قرار داد.

سرتیپ جهانشاهی در جمع فرماندهان و کارکنان یگان‌های ارتش مستقر در این منطقه، با تأکید بر تداوم رویکرد تحول‌محور نزاجا، بر آمادگی کامل یگان‌ها برای انجام مأموریت‌های محوله در راستای صیانت از امنیت، استقلال و اقتدار جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد.

فرمانده نیروی زمینی ارتش افزود: حفظ آمادگی همه‌جانبه متناسب با تهدیدات روز یک ضرورت است، لذا روز به روز باید توان رزمی خود را هم در میدان نظامی و هم در میدان رسانه و فضای مجازی ارتقاء دهیم، چرا که امروزه سواد رسانه‌ای یکی از ملزومات حائز اهمیت برای کارکنان و خانواده‌های آنان است.

سرتیپ جهانشاهی با اشاره به اهمیت و جایگاه توپخانه تصریح کرد: توپخانه به‌عنوان یکی از ارکان اصلی پشتیبانی آتش، نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت عملیات‌ها دارد و حفظ آمادگی مستمر آن نیز یک ضرورت راهبردی است که بایستی بدان توجه ویژه‌ای داشته باشیم.

وی ادامه داد: سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت‌های یگانی، زمینه‌ساز افزایش انسجام، کارآمدی و آمادگی همه‌جانبه رزمندگان نیروی زمینی ارتش است.

فرمانده نیروی زمینی ارتش در ادامه با تأکید بر ولایت‌پذیری و بصیرت‌افزایی، بیان داشت: ولایت‌پذیری آگاهانه و بصیرت‌افزایی مستمر، دو بال حرکت جامعه اسلامی هستند. با تقویت این دو، هم فرد و هم جامعه می‌توانند در برابر چالش‌ها ایستادگی کرده و مسیر تعالی و رشد را با اطمینان بیشتری طی کنند.

سرتیپ جهانشاهی با اشاره به لزوم ارتقاء آگاهی در حوزه جنگ شناختی گفت: در دنیای امروز، شکل تهدید‌ها تغییر کرده است. بسیاری از تقابل‌ها دیگر صرفاً نظامی یا اقتصادی نیستند، بلکه ذهن، باور و ادراک انسان‌ها را هدف قرار می‌دهند. جنگ شناختی، جنگ تسخیر ذهن‌هاست و مهم‌ترین سلاح در برابر آن، آگاهی و بصیرت است. با ارتقاء سطح شناخت فردی و اجتماعی، می‌توان از هویت، آرامش و انسجام جامعه محافظت کرد و اجازه نداد حقیقت در هیاهوی تبلیغات و تحریف‌ها گم شود.

وی با اشاره به دهه بصیرت تصریح کرد: دهه بصیرت عنوانی است برای یادآوری و تقویت آگاهی، تحلیل درست و هوشیاری اجتماعی در برابر فتنه‌ها، تحریف‌ها و جنگ شناختی. این دهه فرصتی است تا جامعه، به‌ویژه نسل جوان، با مرور تجربه‌های گذشته و شناخت شرایط امروز، قدرت تشخیص حق از باطل را افزایش دهد.

فرمانده نیرو زمینی ارتش با تأکید بر الگوگیری از شهدا خاطرنشان کرد: شهدای دفاع مقدس اول و دوم سرمایه‌های معنوی و الگو‌های ماندگار ملت ایران هستند و الگو قرار دادن این شهدا، صرفاً یادآوری تاریخ نیست، بلکه راهنمایی عملی برای زندگی فردی و اجتماعی امروز ما است.

وی همچنین با حضور در بیمارستان ۵۷۷ منطقه‌ای اصفهان ضمن عیادت از بیماران بستری، بخش‌های داخلی و جراحی بازسازی شده را نیز افتتاح کرد و بر ضرورت تکمیل هرچه سریع‌تر عملیات بازسازی و تجهیز سایر بخش‌های درمانی این بیمارستان نیز تأکید کرد.

منبع: ارتش

برچسب ها: فرمانده نیروی زمینی ارتش ، تهدیدها
خبرهای مرتبط
جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش:
لزوم استفاده صحیح از هوش مصنوعی/ علم غیردینی نداریم
جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش: هیچ‌گاه پیش‌قدم حمله‌ای نخواهیم بود
جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش در جمع خبرنگاران:
برای بازدارندگی تجهیز می‌شویم نه جنگ/ به دقت و نقطه‌زن بودن تجهیزات خود توجه ویژه‌ای داریم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ایران درباره تهدید‌های اخیر آمریکا به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نامه ارسال کرد
فرزین دستیار ویژه اقتصادی رئیس‌جمهور شد
فرمانده نیروی زمینی ارتش: امروز تقابل‌ها ذهن و ادراک انسان‌ها را هدف قرار داده‌اند
حمایت رئیس‌جمهور از کابینه قاطع و بدون تردید است
پزشکیان: استاد مهدوی‌راد نقش ماندگاری درتعمیق عقلانیت دینی و آزاداندیشی علمی ایفا کرده است
طحان‌نظیف: انتخابات میان‌دوره‌ای خبرگان رهبری در خوزستان نیز برگزار می‌شود
شهید سلیمانی، پاسدار حرم ایران و نماد امنیت و انسجام ملی بود
آیین گرامیداشت سرداران مقاومت در مصلی تهران برگزار شد
سخنگوی دولت: گفت‌و‌گو مقدمه تصمیم درست و حل مسئله است
پزشکیان: راه شهید سلیمانی و سرداران مقاومت را با قدرت ادامه خواهیم داد
آخرین اخبار
پزشکیان: راه شهید سلیمانی و سرداران مقاومت را با قدرت ادامه خواهیم داد
شهید سلیمانی، پاسدار حرم ایران و نماد امنیت و انسجام ملی بود
آیین گرامیداشت سرداران مقاومت در مصلی تهران برگزار شد
حمایت رئیس‌جمهور از کابینه قاطع و بدون تردید است
طحان‌نظیف: انتخابات میان‌دوره‌ای خبرگان رهبری در خوزستان نیز برگزار می‌شود
فرمانده نیروی زمینی ارتش: امروز تقابل‌ها ذهن و ادراک انسان‌ها را هدف قرار داده‌اند
سخنگوی دولت: گفت‌و‌گو مقدمه تصمیم درست و حل مسئله است
ایران درباره تهدید‌های اخیر آمریکا به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نامه ارسال کرد
پزشکیان: استاد مهدوی‌راد نقش ماندگاری درتعمیق عقلانیت دینی و آزاداندیشی علمی ایفا کرده است
فرزین دستیار ویژه اقتصادی رئیس‌جمهور شد
هدف از برگزاری انتخابات تناسبی تقویت احزاب است + فیلم
اقدامات صداوسیما در حوزه زیست عفیفانه مورد تقدیر کمیسیون فرهنگی مجلس قرار گرفت
صفحه نخست روزنامه‌ها - پنجشنبه ۱۱ دی
اعتراضات بازاریان را مدیریت کردیم/ عده معدودی مخل نظم و امنیت عمومی بودند
مماشات و تساهل با بی‌انضباطی بانک‌ها در دولت جایی ندارد