باشگاه خبرنگاران جوان - دومین مرحله از اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان برای حضور در رقابت‌های رنکینگ کرواسی روز‌های ۱۵ تا ۲۳ دی ماه در خانه کشتی شهید صدرزاده کمپ تیم‌های ملی کشتی شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار می‌شود.

اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم: پیام احمدی (خوزستان)، پویا دادمرز (خوزستان) و محمد حسینوند پناهی (خوزستان)

۶۰ کیلوگرم: علی احمدی‌وفا (خوزستان) سجاد عباسپور (مازندران) و پویا ناصرپور (خوزستان)

۶۳ کیلوگرم: محمدمهدی کشتکار (فارس)، میثم دلخانی (فارس) و عرفان جرکنی (تهران)

۶۷ کیلوگرم: احمدرضا محسن‌نژاد (خوزستان)، محمد کمالی (فارس) و سیدمصطفی رضایی (مازندران)

۷۲ کیلوگرم: دانیال سهرابی (خوزستان)، محمدجواد رضایی (قم) و کیا رستمی (کردستان)

۷۷ کیلوگرم: محمدرضا گرایی (فارس)، علی اسکو (مازندران)، اهورا بویری (خوزستان)، امیرمهدی سعیدی نوا (قم) و امیر عبدی (قم)

۸۲ کیلوگرم: غلامرضا فرخی (فارس)، ابوالفضل مهمدی (خوزستان)، محمدامین حسینی (خوزستان) و محمدرضا مختاری (فارس)

۸۷ کیلوگرم: رسول گرمسیری (خوزستان) و جمال اسماعیلی (تهران)

۹۷ کیلوگرم: محمدهادی صیدی (خوزستان)، ناصر علیزاده (مازندران) و حمیدرضا بادکان (تهران)

۱۳۰ کیلوگرم: امین میرزازاده (خوزستان)، فردین هدایتی (مازندران)، محمدسروش رنجبر (همدان) و علی‌اصغر دادبخش (مازندران)

کادر فنی: حسن رنگرز (سرمربی)، حسن حسین‌زاده، فرشاد علیزاده، مهدی علیاری، بابک ولی‌محمدی (مربیان)، جواد باقری یکتا (مربی ادواری - قم)، بهمن میرزایی (مشاور بدنسازی)، ادیب مهمدی (آنالیزور)، جمال حق‌پناه (ماساژور)، مالک نامی (مربی یوگا)، امید شایگان (سرپرست) و دکتر حسین سلطانی (روانشناس ورزشی).

براساس اعلام اتحادیه جهانی در سال ۲۰۲۶، چهار رقابت رنکینگ بین‌المللی برگزار خواهد شد. این مسابقات علاوه بر قهرمانی قاره‌ها که رنکینگ اتحادیه جهانی محسوب می‌شوند، برگزار می‌شود تا کشتی‌گیران بتوانند با حضور در آنها رنکینگ خود را برای جایگاه بهتر در جدول مسابقات جهانی در بحرین بالا ببرند.

برنامه این مسابقات به شرح زیر است:

رنکینگ اول: زاگرب کرواسی - ۱۵ لغایت ۱۹ بهمن ۱۴۰۴

رنکینگ دوم: تیرانا آلبانی – ۶ لغایت ۱۰ اسفند ۱۴۰۴

رنکینگ سوم: اولان باتور مغولستان – ۱۴ لغایت ۱۷ خرداد ۱۴۰۵

رنکینگ چهارم: بوداپست مجارستان – ۲۵ لغایت ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵