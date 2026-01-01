باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - تلاشهای رسمی و علمی در طول سال ۲۰۲۵ نتوانست پاسخهای قطعی ارائه دهد و درها را به روی توضیحات بسته و جهان را در حالت انتظار قرار داد.
این پدیدههای عجیب از ظهور دستههای پهپادهای مرموز در آمریکا گرفته تا سقوط یک شیء ناشناس در کلمبیا، کشفیات زیر اهرام جیزه و موارد دیگر را شامل میشد.
در اینجا لیستی از وقایع غیرقابل توضیح که جهان را در سال ۲۰۲۵ گیج کرد، آورده شده است:
گلههای پهپاد مرموز
از نوامبر ۲۰۲۴، دستههای عظیمی از پهپادهای بزرگ و کاملاً بیصدا، تقریباً به اندازه یک ماشین، در حال پرواز بر فراز مناطق مختلف ساحل شرقی ایالات متحده، از جمله نزدیک پایگاههای نظامی و تأسیسات خصوصی مشاهده شدهاند.
مقامات پس از ظهور آنها، منطقه پرواز ممنوع موقت اعلام کردند و اعلام کردند که این پهپادها برای اهداف تحقیقاتی مجاز هستند، اما مشخص نکردند که چه کسی آنها را هدایت میکند یا هدف خاص پروازهای آنها چیست. منشأ این دستهها و اینکه چه کسی آنها را کنترل میکند، در میان گمانهزنیها در مورد آزمایشهای مخفی فناوری، همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد.
توپ بوگا: شیء مرموز در کلمبیا
در مارس ۲۰۲۵، یک شیء فلزی کروی عجیب از آسمان در نزدیکی شهر بوگا در کلمبیا سقوط کرد که بعداً "توپ بوگا" لقب گرفت. یکی از ساکنان محلی آن را بازیابی کرد، اما از تحویل آن به دولت خودداری کرد.
محققان پس از بررسی دریافتند که این شیء حاوی شبکه پیچیدهای از سیمهای داخلی و انرژی ساطع شده است که به خاک و پوشش گیاهی اطراف آسیب میرساند و همچنین برای کسانی که به آن نزدیک میشدند، مشکلات سلامتی ایجاد میکرد. سطح آن پوشیده از نمادهایی شبیه به نوشتههای باستانی از تمدنهای مختلف بود.
در حالی که برخی آن را یک اثر هنری استادانه میدانند، برخی از دانشمندان اصرار دارند که ممکن است یک قطعه فناوری با منشأ ناشناخته باشد و آن را به یکی از مرموزترین اسرار سال گذشته تبدیل میکند.
بازدیدکننده بینستارهای ۳ I/اطلس
این جرم که در ژوئیه ۲۰۲۵ کشف شد، سومین جرم فراخورشیدی تایید شده است. ناسا رسماً آن را به عنوان یک دنبالهدار طبقهبندی کرد، اما تجزیه و تحلیلهای آوی لوب، اخترفیزیکدان برجسته، ۱۲ ناهنجاری مرموز را برجسته کرد که مهمترین آنها این است که دم گازی آن در جهت مخالف خورشید قرار دارد و نشان میدهد که ممکن است اگزوز یک موتور مصنوعی باشد.
همچنین هوشمندانه مسیر خود را تغییر میدهد تا در نقطه لاگرانژ مشتری، جایی که گرانش متعادل است، قرار گیرد، گویی "موقعیت ایدهآلی" را برای مشاهده یا انتظار انتخاب میکند. این جرم در مارس ۲۰۲۶ از نزدیکی مشتری عبور خواهد کرد و فرصتی بینظیر برای مطالعه نزدیک آن فراهم میکند.
شهر گمشده در زیر اهرام جیزه
در مارس ۲۰۲۵، یک تیم تحقیقاتی ایتالیایی، با استفاده از فناوری رادار نفوذی به زمین، شواهدی از یک شهر زیرزمینی وسیع را که ۴۰۰۰ فوت در زیر فلات جیزه امتداد دارد، کشف کرد - ده برابر بزرگتر از اهرام قابل مشاهده.
در ماه ژوئیه، همین تیم از کشف یک شفت عمودی عظیم و دو اتاقک احتمالی در زیر مجسمه ابوالهول خبر داد. این موضوع احتمال وجود شبکه وسیعی از اتاقکها و گذرگاهها را که هنوز کشف نشدهاند، افزایش میدهد.
با توجه به مخالفت باستانشناسان سنتی به دلیل فقدان شواهد فیزیکی، محققان به دنبال مجوزهای حفاری برای تأیید این اکتشافات پیشگامانه هستند.
دولت ایالات متحده در حال بررسی اسرار بشقاب پرندهها و موجودات فرازمینی
این فشار در سال ۲۰۲۵ شدت گرفت، زیرا سربازان و پرسنل نظامی سابق در مورد برنامههای مخفی که بقایای اشیاء پرنده ناشناس را در اختیار دارند و مهندسی معکوس میکنند، به کنگره شهادتهای جنجالی دادند. فیلمهای ویدئویی تکاندهندهای منتشر شد که نشان میداد یک پهپاد آمریکایی موشکی را به سمت یک شیء پرنده ناشناس شلیک میکند، اما موشک بدون برخورد به هدف، کمانه میکند.
جیمز دیوید ونس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، تعهد دولت را برای کشف حقیقت اعلام کرد. با انتشار مستند «عصر افشاگری»، شامل مصاحبههایی با مقامات عالیرتبه و اظهارات صریح و فزایندهی رئیس جمهور ترامپ، همه نشانهها حاکی از آن است که افشای رسمی و کامل این موضوع میتواند در سال ۲۰۲۶ قریبالوقوع باشد و به طور بالقوه درک بشریت از جایگاه خود در جهان هستی را متحول کند.
منبع: دیلی میل