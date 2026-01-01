باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - گوشی جدید Pova Curve ۲ دارای بدنه مقاوم در برابر آب و گرد و غبار با رتبه IP۶۴، صفحه نمایش ۶.۷۸ اینچی AMOLED با وضوح ۱۲۲۴ در ۲۷۲۰ پیکسل، نرخ تازه‌سازی ۱۴۴ هرتز، تراکم پیکسلی تقریباً ۴۴۰ پیکسل در هر اینچ و روشنایی تا ۱۳۰۰ نیت است.

این دستگاه اندروید ۱۶ را با رابط کاربری HIOS ۱۶ تکنو اجرا می‌کند و از پردازنده Mediatek Dimensity ۷۱۰۰ بهره می‌برد. این گوشی با ۸/۱۲ گیگابایت رم و ۱۲۸/۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی عرضه می‌شود.

دوربین اصلی آن دارای لنز ۵۰ مگاپیکسلی است که قادر به ضبط ویدیوی ۴ K با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه است، در حالی که دوربین جلوی آن ۱۳ مگاپیکسل است و همچنین ویدیوی ۴ K ضبط می‌کند.

این گوشی دارای بلندگو‌های دالبی اتموس، دو درگاه سیم‌کارت، پورت USB Type-C ۲.۰، NFC، فناوری مادون قرمز برای کنترل از راه دور لوازم الکترونیکی و گیرنده رادیو FM است.

شرکت تکنو این گوشی را به اسکنر اثر انگشت درون صفحه نمایش، بلوتوث ۵.۴ برای جفت شدن بی‌سیم و انتقال داده و باتری ۸۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی با شارژ سریع ۴۵ واتی مجهز کرده است.

منبع: gsmarena