باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- سید نجیب حسینی عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه در برنامه رادیو اقتصاد با اشاره به چرایی ارزترجیحی گفت: ارز ترجیحی یکی از سیاستهای ارزی دولت بوده است که برای حمایت از واردات کالاهای ضروری و کنترل قیمتها در بازار داخلی به کار میرود.
وی افزود: ارز ترجیـحی به عنوان یک ابزار یارانهای عمل میکند تا هزینه واردات کالاهای ضروری کاهش یابد و این کالاها با قیمت مناسبتری به دست مصرفکننده برسد.
حسینی خاطر نشان کرد: دولت تلاش کرده با همه محدودیتهایی که دارد از سمت درآمدهای ارزی و نفتی خود به بخش کالاهای اساسی و دارو ارز ترجیحی اختصاص دهد.
حسینی یاداور شد: در حال حاضر شاهدیم که با وجود تخصیص حدود ۱۱ میلیارد دلار ارز ترجیحی در ۹ ماه گذشته، قیمت گوشت، مرغ و برنج برای مردم افزایش یافته است. این نشان میدهد مدیریت ارز ترجیحی دچار اشکال بوده و بخشی از این منابع به جای مصرفکننده، به دست دلالان و سودجویان رسیده و در نهایت هم قیمت تمامشده کالا بالا رفته و هم تولید آسیب دیده است.
وی افزود: علیرغم تلاش دولت و نیت خیر او برای کنترل قیمت کالاهای اساسی این امر رخ ندادهاست.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه گفت: مشخص است که این زنجیره از زمان ثبت سفارش تا ورود کالا به کشور و توزبع آن دارای اشکال و نقص است که منجر به ناکارامدی ارز ترجیحی شدهاست.
حسینی با اشاره به راهکار برونرفت از این مشکل عنوان کرد: یک راهکار مبتنی بر ادامه همان مسیر قبلی و اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای مشخص شدهاست و نگاه دیگر جایگزینی آن در قالب پرداخت یارانه و کالابرگ است.
وی افزود: از این رو دو نگرانی جدی وجود دارد؛ نخست اینکه باتوجه به افزایش قیمتها رقم ۸.۸ میلیارد دلار پاسخگوی نیاز مردم در سال آینده نباشد و دوم اینکه حذف ارز ترجیحی موجب افزایش تورم و کوچکتر شدن سفره مردم شود.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه تأکید کرد: دغدغه نمایندگان این است که تصمیمات خلقالساعه و ضربتی گرفته نشود. ما در حال بحث و بررسی هستیم تا هر تصمیمی که دولت میگیرد، منجر به افزایش فشار هزینهای بر خانوارها نشود و در عین حال، مدیریت منابع ارزی هم اصلاح شود.