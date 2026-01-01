عضو کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به نگرانی‌های موجود در لایحه بودجه گفت: نخست اینکه باتوجه به افزایش قیمت‌ها رقم ۸.۸ میلیارد دلار پاسخگوی نیاز مردم در سال آینده نباشد و دوم اینکه حذف ارز ترجیحی موجب افزایش تورم و کوچک‌تر شدن سفره مردم شود.   

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- سید نجیب حسینی عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه در برنامه رادیو اقتصاد با اشاره به چرایی ارزترجیحی گفت: ارز ترجیحی یکی از سیاست‌های ارزی دولت بوده است که برای حمایت از واردات کالاهای ضروری و کنترل قیمت‌ها در بازار داخلی به کار می‌رود.

وی افزود: ارز ترجیـحی به عنوان یک ابزار یارانه‌ای عمل می‌کند تا هزینه واردات کالاهای ضروری کاهش یابد و این کالاها با قیمت مناسب‌تری به دست مصرف‌کننده برسد.

حسینی‌ خاطر نشان کرد: دولت تلاش کرده با همه محدودیت‌هایی که دارد از سمت درآمدهای ارزی‌ و نفتی‌ خود به بخش کالاهای اساسی و دارو ارز ترجیحی اختصاص دهد.

حسینی یاداور شد: در حال حاضر شاهدیم که با وجود تخصیص حدود ۱۱ میلیارد دلار ارز ترجیحی در ۹ ماه گذشته، قیمت گوشت، مرغ و برنج برای مردم افزایش یافته است. این نشان می‌دهد مدیریت ارز ترجیحی دچار اشکال بوده و بخشی از این منابع به جای مصرف‌کننده، به دست دلالان و سودجویان رسیده و در نهایت هم قیمت تمام‌شده کالا بالا رفته و هم تولید آسیب دیده است.

وی افزود: علی‌رغم تلاش دولت و نیت خیر او برای کنترل قیمت کالاهای اساسی این امر رخ نداده‌است.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه گفت: مشخص است که این زنجیره از زمان ثبت سفارش تا ورود کالا به کشور و توزبع آن دارای اشکال و نقص است که منجر به ناکارامدی ارز ترجیحی شده‌است.

حسینی با اشاره به راهکار برون‌رفت از این مشکل عنوان کرد: یک راهکار مبتنی بر ادامه همان مسیر قبلی و اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای مشخص شده‌است و نگاه دیگر جایگزینی آن در قالب پرداخت یارانه و کالابرگ است.

وی افزود: از این رو دو نگرانی جدی وجود دارد؛ نخست اینکه باتوجه به افزایش قیمت‌ها رقم ۸.۸ میلیارد دلار پاسخگوی نیاز مردم در سال آینده نباشد و دوم اینکه حذف ارز ترجیحی موجب افزایش تورم و کوچک‌تر شدن سفره مردم شود.  

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه تأکید کرد: دغدغه نمایندگان این است که تصمیمات خلق‌الساعه و ضربتی گرفته نشود. ما در حال بحث و بررسی هستیم تا هر تصمیمی که دولت می‌گیرد، منجر به افزایش فشار هزینه‌ای بر خانوارها نشود و در عین حال، مدیریت منابع ارزی هم اصلاح شود.

 

 

برچسب ها: لایحه بودجه ، بودجه 1405
خبرهای مرتبط
زمان پرداخت یارانه ۷۰۰ هزار تومانی مشخص نیست/ پیگیر پرداخت یارانه نان هستم
نرخ رشد نقدینگی در کشور ۴۱ درصد است
رد بودجه ۱۴۰۵ هشداری جدی به دولت بود/ بحران جدی در بازار مرغ و دام در راه است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۱۱ دی ماه
اطلاعیه شرکت فرودگاه‌ها در خصوص اختلال در مرکز کنترل فضای کشور
پشت پرده نوسان قیمت برنج در بازار چیست؟
بارش برف و باران در شمال غرب کشور 
چرا بازار خودرو آرام نمی‌گیرد؟
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۱ دی ماه ۱۴۰۴
۳ بندر کشور تا پایان برنامه هفتم به نسل سوم بنادر ارتقا می‌یابند
افزایش قیمت محصولات پروتئینی از یکدیگر سبقت می گیرند
دو نگرانی اصلی در حوزه معیشت مردم/ کوچک‌تر شدن سفره مردم و ناکافی بودن تخصیص ارز
رکورد مصرف گاز در کشور شکسته شد
آخرین اخبار
هدر رفت بیش از ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز از طریق بخاری‌های راندمان پایین
دو نگرانی اصلی در حوزه معیشت مردم/ کوچک‌تر شدن سفره مردم و ناکافی بودن تخصیص ارز
کاهش تولید روزانه ۲ هزار و ۷۰۰ تن شیرخام در اثر بیماری تب برفکی
افزایش بی‌سابقه مصرف گاز در پایتخت
نرخ بهره بین بانکی در چهاردهمین هفته متوالی با ثبات باقی‌ماند
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۱ دی ماه ۱۴۰۴
دو روز تا پایان بخشودگی جرائم بیمه‌ای/ ۱۱ میلیون موتورسیکلت فاقد بیمه شخص ثالث هستند
قیمت ارز را از بی‌ثباتی نجات دهید
یکشنبه حراج شمش طلا برگزار نمی‌شود
ضرورت واردات حداقل ۵۰۰ هزارتن برنج تا پایان سال
توزیع برنج هندی تنظیم بازار آغاز شد
تکذیب ادعای وصول‌نشدن ۸ میلیارد دلار از مطالبات نفتی/ دو میلیارد دلار از مطالبات تسویه شد
اطلاعیه شرکت فرودگاه‌ها در خصوص اختلال در مرکز کنترل فضای کشور
محل تامین منابع مالی مسکن استیجاری مشخص شد
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۱۱ دی ماه
میزان آب تخصیصی بخش کشاورزی به ۵۱ میلیارد متر مکعب رسید
ارزآوری ۱۳.۸ میلیون دلاری صادرات چای به ۳۲ کشور
ارائه بسته‌های ویژه همراه اول به مناسبت روز پدر
۳ بندر کشور تا پایان برنامه هفتم به نسل سوم بنادر ارتقا می‌یابند
بارش برف و باران در شمال غرب کشور 
رکورد مصرف گاز در کشور شکسته شد
پشت پرده نوسان قیمت برنج در بازار چیست؟
افزایش قیمت محصولات پروتئینی از یکدیگر سبقت می گیرند
چرا بازار خودرو آرام نمی‌گیرد؟
ماجرای واردات گوشی با عوارض کم و غیرفعال شدن آنها چه بود؟
افزایش دمای هوا از ساعات پایانی ۱۱ دی ماه
سخنگوی اتاق اصناف: اعتراض اصناف بخاطر عدم ثبات ارز بود + فیلم
نحوه فعالیت شعب بانک‌های استان تهران در روز‌های پنجشنبه تا اطلاع ثانوی
پاک نژاد: خط قرمز، قطعی گاز تجاری و خانگی است
صادق: مطالبات کامیون‌داران پرداخت می‌شود