تیم‌های فوتبال سپاهان و استقلال تهران امروز و در دیداری معوقه از هفته دهم لیگ برتر به مصاف هم رفتند که در نهایت این بازی با نتیجه ۲ بر یک به سود استقلال خاتمه یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم‌های فوتبال سپاهان و استقلال در دیداری معوقه از هفته دهم لیگ برتر امروز پنج شنبه ۱۱ دی و از ساعت ۱۷ با قضاوت سید وحید کاظمی در ورزشگاه نقش جهان اصفهان رو در روی هم قرار گرفتند.

ترکیب سپاهان:

سیدحسین حسینی، محمد دانشگر، هادی محمدی، آریا یوسفی، احسان حاج‌صفی، عارف حاجی‌عیدی، آرش رضاوند، ایوان سانچز، محمدمهدی لطفی، میلاد زکی‌پور و انزو کریولی

ترکیب استقلال:

آنتونیو آدان، رستم آشورماتوف، سامان فلاح، صالح حردانی، حسین گودرزی، روزبه چشمی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، یاسر آسانی، علیرضا کوشکی، منیر الحدادی و داکنز نازون

گزارش بازی:

دقیقه ۵: پس از برخورد بازیکنان استقلال و سپاهان در محوطه جریمه سپاهان داور پس از بازبینی صحنه با var به سود استقلال پنالتی گرفت.

دقیقه ۱۰: یاسر آسانی موفق شد از روی ضربه پنالتی گل اول بازی را برای استقلال به ثمر برساند.

دقیقه ۱۴: رستم آشورماتوف مدافع استقلال به اشتباه دروازه خودی را باز کرد تا بازی به تساوی یک بر یک برسد.

دقیقه ۲۰: شوت از راه دور حاج صفی را آدان به سختی راهی کرنر کرد.

دقیقه ۲۳: علیرضا کوشکی که در نیمه اول نقش پررنگی در حملات استقلال داشت و پس از جا گذاشتن چند بازیکن سپاهان از بیرون محوطه جریمه این تیم اقدام به شوت زنی کرد که حسینی با واکنش خوب خود مانع از ورود توپ به دروازه شد.

پس از آن باز هم بازیکنان استقلال صاحب موقعیت شدند و اینبار نوبت به منیر الحدادی رسید و این بازیکن هم با پای چپ و از بیرون محوطه جریمه اقدام به شوت زنی کرد که باز هم حسینی توپ را در اختیار گرفت.

ریکاردو آلوز برای دومین بار در نیمه اول و در دقیقه ۳۰ زمانی که صاحب توپ شد از بیرون محوطه جریمه و با شوتی زمینی دروازه استقلال را تهدید کرد که توپ او با اختلاف کمی از کنار دروازه آدان به بیرون رفت.

بازیکنان سپاهان در دقیقه ۳+ ۴۵ باز هم به دروازه استقلال نزدیک شدند و با نفوذ آریا یوسفی به محوطه جریمه این تیم، توپ به او رسید و از زاویه‌ای بسته اقدام به شوت زنی کرد که آدان با واکنش خوب خود توپ را به کرنر فرستاد.

در نهایت نیمه اول این بازی با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید.

نیمه دوم این بازی از ساعت ۱۸:۱۷ آغاز شد.

دقیقه ۵۲: توپ در شلوغی محوطه جریمه سپاهان به پای ریکاردو آلوز برخورد کرد و پس از آن به تیرک دروازه حسینی خورد.

بازیکنان سپاهان در دقیقه ۵۶ اولین حمله خود به سمت دروازه استقلال را خلق کردند که ریکاردو آلوز در دقیقه ۵۶ صاحب توپ شد و با شوتی محکم و زمینی دروازه استقلال را هدف قرار دارد که آنتونیو آدان درازکش توپ را مهار کرد.

دقیقه ۷۸: بازی آرام دنبال می‌شود و موقعیتی روی دروازه‌ها ایجاد نشده است.

بازیکنان استقلال در دقیقه ۸۶ صاحب ضربه کرنر شدند که یاسر آسانی توپ را به محوطه جریمه سپاهان ارسال کرد و روزبه چشمی با سر به توپ ضربه زد که بلافاصله آریا یوسفی با حرکتی آکروباتیک مانع از رسیدن توپ به دروازه سپاهان شد و توپ را دور کرد. پس از این صحنه بازی دقایقی به دلیل مصدومیت یوسفی متوقف شد.

بازیکنان استقلال در دقیقه ۳+ ۹۰ حمله‌ای را به سمت دروازه سپاهان تدارک دیدند که یاسر آسانی توپ را به محوطه جریمه ارسال شد و اسماعیل قلی زاده که در نیمه دوم وارد زمین شده بود با سر به توپ ضربه زد که حسینی توپ را دفع کرد و بار دیگر توپ به قلی زاده رسید که این بار ضربه این بازیکن افقی دروازه برخورد کرد و برای بار سوم و در حالی که حزباوی در تلاش بود که به توپ برسد اما قلی زاده زودتر از او به توپ ضربه زد و موفق شد دروازه سپاهان را برای دومین بار در این بازی باز کند.

در نهایت این بازی با نتیجه ۲ بر یک به سود استقلال خاتمه یافت و آبی‌ها به رده سوم جدول صعود کردند.

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۷ ۱۱ دی ۱۴۰۴
منکه گفتم جناب آقای نوید کیا شما مربیگری بلد نیستید این همه هوادار خوب سپاهان مسخره نکن
مشخصه که آخر فصل دوتا باخت میدی یا دوم میشی یا سوم
لطفاً خواهشاً الان استعفا بده
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۶ ۱۱ دی ۱۴۰۴
سپاهان اصفهان تیمی کم جون در ۲۰دقیقه آخربازی و حفظ توپ و برنامه و تکنیک نداشت خدا وکیلی چطوری قهرمان فصل شد باز استقلال یا پیروزی قهرمان خواهند شد و تراکتور هم تیم ناپایدار و متزلزل است یک عمر فوتبال قاره سبز نگاه کردیم بازیکن باید هنر بازی داشته باشد مگر تیم ها نفر و سرمایه بیاورند.
۰
۴
پاسخ دادن
