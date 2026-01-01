باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - سخنگوی سازمان مدیریت بحران ملی افغانستان اعلام کرد که اولین باران‌های سنگین و بارش برف در این فصل اگرچه به یک دوره خشکسالی طولانی پایان داده، اما باعث جاری شدن سیل ناگهانی در چندین منطقه افغانستان شده است.

گفته شده این سیل شدید تا کنون منجر به کشته شدن حداقل ۱۷ نفر و زخمی شدن ۱۱ نفر دیگر شده است.

به گفته محمد یوسف حماد، سخنگوی سازمان مدیریت بحران ملی افغانستان، این آب و هوای نامساعد زندگی روزمره مردم را در مناطق مرکزی، شمالی، جنوبی و غربی مختل کرده است. وی گفت که سیل به زیرساخت‌ها آسیب رسانده، دام‌ها را کشته و زندگی ۱۸۰۰ خانواده را تحت تأثیر قرار داده است.

حماد گفت که این سازمان تیم‌های ارزیابی را به مناطقی که بیشترین آسیب را دیده‌اند اعزام کرده است و بررسی‌ها برای تعیین نیاز‌های بیشتر ادامه دارد.

افغانستان، مانند پاکستان و هند، در برابر حوادث شدید آب و هوایی، به ویژه سیل‌های ناگهانی بسیار آسیب‌پذیر است. دهه‌ها درگیری، زیرساخت‌های ضعیف، جنگل‌زدایی و تغییرات اقلیمی، تأثیر چنین بلایایی را تشدید کرده است، به‌ویژه در مناطق دورافتاده‌ای که بسیاری از خانه‌ها از گل ساخته شده‌اند و محافظت محدودی در برابر سیل‌های ناگهانی دارند.

