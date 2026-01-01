باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رئیس هیئت مذاکره‌کننده اوکراین اعلام کرد: «با وزیر امور خارجه ترکیه درباره پیشرفت روند مذاکرات و هماهنگی گام‌های بعدی گفت‌و‌گو کردم.»

ترکیه تنها عضو ناتو است که کانال‌های ارتباطی باز با هر دو طرف (زلنسکی و پوتین) را حفظ کرده است. دولت ترکیه از ابتدای تهاجم روسیه در سال ۲۰۲۲، از یک سو با ارسال پهپاد‌های تهاجمی به کی‌یف، از تمامیت ارضی اوکراین حمایت می‌کند و از سوی دیگر، با امتناع از پیوستن به تحریم‌های غرب، شریان‌های اقتصادی خود را با مسکو باز نگه داشته است.

در سال ۲۰۲۶، نقش میانجی‌گری ترکیه از حالت «تلاش برای صلح کلی» به «مدیریت بحران‌های نقطه‌ای» تغییر یافته است. آنکارا اکنون تلاش می‌کند با استفاده از اهرم کنترل بر تنگه‌های بسفر و داردانل، طرفین را به یک توافق غیررسمی برای عدم حمله به پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌های یکدیگر متقاعد کند تا از سقوط کامل اقتصادی منطقه جلوگیری شود.

منبع: کانال تلگرامی الجزیره