هیئت وزیران با تصویب اصلاحیهای در آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، امکان استفاده از حساب ارزی خود و دیگران با احراز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا بدون انتقال ارز را فراهم کرد.
براساس این گزارش، این تصمیم در جلسه هیئت وزیران مورخ ۲۶ آذر ۱۴۰۴ و به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت اتخاذ شده و مستند به اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
بر اساس این مصوبه، در انتهای جزء (۲) بند (۱۰) ماده (۱۰)** آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، موضوع تصویبنامه شماره ۱۳۹۵/ت۱۶هـ مورخ ۶ اردیبهشت ۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی، عبارت زیر اضافه میشود:
«حساب ارزی خود و دیگران با احراز بانک مرکزی جمهوری اسلامی (ایران و یا بدون انتقال ارز با رعایت قوانین و مقررات مربوط» اضافه میشود.
این اصلاحیه با هدف تسهیل فرآیندهای تجاری، افزایش انعطافپذیری در تأمین ارز و حمایت از فعالان حوزه صادرات و واردات به تصویب رسیده است.
تصویبنامه مذکور با امضای محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده و در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر خواهد شد.