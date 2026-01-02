باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- هیئت وزیران با تصویب اصلاحیه‌ای در آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، امکان استفاده از حساب ارزی خود و دیگران با احراز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا بدون انتقال ارز را فراهم کرد.

براساس این گزارش، این تصمیم در جلسه هیئت وزیران مورخ ۲۶ آذر ۱۴۰۴ و به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت اتخاذ شده و مستند به اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

بر اساس این مصوبه، در انتهای جزء (۲) بند (۱۰) ماده (۱۰)** آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۹۵/ت۱۶هـ مورخ ۶ اردیبهشت ۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی، عبارت زیر اضافه می‌شود:

«حساب ارزی خود و دیگران با احراز بانک مرکزی جمهوری اسلامی (ایران و یا بدون انتقال ارز با رعایت قوانین و مقررات مربوط» اضافه میشود.

این اصلاحیه با هدف تسهیل فرآیندهای تجاری، افزایش انعطاف‌پذیری در تأمین ارز و حمایت از فعالان حوزه صادرات و واردات به تصویب رسیده است.

تصویب‌نامه مذکور با امضای محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده و در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر خواهد شد.