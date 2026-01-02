سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان در واکنش به تبلیغات رسانه‌ای علیه ایران تصریح کرد: ایران، ملتی قوی و پایدار، با مردمی آگاه و رهبری فرزانه و توانمند است.

باشگاه خبرنگاران جوان - «مجتبی امانی» سفیر ایران در لبنان به تبلیغات رسانه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران در لبنان واکنش نشان داد و در شبکه ایکس نوشت: این روز‌ها تبلیغات رسانه‌ای شدیدی علیه جمهوری اسلامی ایران، به ویژه علیه رهبر انقلاب، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای و هم‌چنین در لبنان، به راه افتاده است که مبتنی بر اتهامات بی‌اساس و دروغ‌های ناشیانه‌ای است که البته کسی را فریب نمی‌دهد. آنها به دروغ ادعا می‌کنند که ایران آسیب جدی دیده است، اما آنها صرفاً توهمات و دروغ‌ها و خواب‌های خود را بیان می‌کنند.

امانی با اشاره به اینکه چهل روز دیگر، چهل و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و تاسیس جمهوری اسلامی ایران را گرامی خواهیم داشت؛ تاکید کرد: نظامی که برخی از سران قدرت‌های استکباری، آرزوی سقوط آن را داشتند، اما به خواسته‌های خود نرسیدند و در خشم خود مردند.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران، ملتی قوی و پایدار، با مردمی آگاه و رهبری فرزانه و توانمند است. تجربه پنج دهه گذشته ثابت کرده است که کشور ما تحت تاثیر این توطئه‌ها، فضاسازی‌های رسانه‌ای و تبلیغات قرار نمی‌گیرد و بدون کوچکترین ترس و عقب‌نشینی به مسیر پربرکت خود ادامه می‌دهد.

