خطیب موقت نماز جمعه تهران گفت: دولت و نظام مشکلات معیشتی را به رسمیت می‌شناسد و حل آنها را در صدر اولویت‌ها قرار داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام و المسلمین محمدجواد علی‌اکبری در خطبه‌های نماز جمعه امروز تهران با بیان اینکه ده‌ها هزار مسجد در ایران مراسم اعتکاف را برگزار می‌کنند، اظهار کرد: کسانی که نمی‌توانند به سبب شرایط‌شان در این مراسم شرکت کنند تا جایی که می‌توانند از مراسم اعتکاف حمایت کنند که این راه باز است. 

وی با اشاره به شهادت مرزبان رحیم مجیدی‌مهر که بر اثر سرما جان خود را از دست داد، گفت: مرزبانان از مظلومترین جماعت تامین‌کننده امنیت کشور هستند. نمی‌دانیم در چه شرایطی برای جامعه تولید امنیت می‌کنند تا امور کشور پیش برود. شهید مجیدی‌مهر نماد یک پدر است که به او افتخار می‌کنیم. او در زمان شهادت عکس فرزندش را به دست گرفته و به مراقبت از او سفارش کرده بود.

خطیب موقت نماز جمعه تهران یادآور شد: مهمترین اتفاقی که در سال میلادی پشت سر گذاشته‌شده رخ داد همان است که رهبری انقلاب به آن اشاره کردند؛ یعنی مغلوب شدن آمریکا و اسرائیل در برابر ابتکار، شجاعت جوانان ایرانی در جنگ ۱۲ روزه. 

علی‌اکبری ادامه داد: ملت بزرگ ایران گام بلندی به سوی عصر ظهور برداشته و به نفع جبهه مستضعفان کاری کارستان انجام داده و گردن استکبار را شکسته، روزگارش را سیاه کرده است. 

وی همچنین در بخشی از خطبه‌های نماز جمعه به سالگرد شهادت سپهبد سلیمانی اشاره کرد و گفت: او شجاعت و بصیرتی بی‌نظیر و تقوایی ستودنی و اشرافی حیرت‌انگیز به معادلات زمان و شناخت فوق‌العاده از ترفند‌های دشمن داشت. او یک ایرانمرد و مظهر هویت ملی ایران است. این شخصیت بزرگ توانست الگوی ماندگار از مجاهدان شهید را برای نسل‌های بعد به جا بگذارد و عمق راهبردی ایران را گسترش و جریان کثیف داعش را شکست دهد. 

خطیب موقت نماز جمعه تهران با بیان اینکه جوانان ایرانی در عرصه فضایی کار کارستانی انجام دادند، اظهار کرد: سه ماهواره ایرانی در مدار قرار گرفته است. ما با داشتن این ماهواره‌ها جزو کشور‌های معدودی هستیم که در ساخت ماهواره‌ها، ماهواره‌بر و دریافت و پردازش اطلاعات توان اجرایی داریم. 

علی‌اکبری با اشاره به حوادث اخیر، ادامه داد: شاهد نگرانی اصناف و بازاریان و اقشار مردم نسبت به بی‌ثباتی اقتصادی و افزایش قیمت ارز بودیم که دغدغه‌های واقعی و به‌حق است. تورم و نوسانات بازار فشار ملموسی را به زندگی آحاد مردم و قشر زحمتکش تولیدکننده و کسبه وارد می‌کند.

وی با بیان اینکه دولت و نظام این مشکلات معیشتی را به رسمیت می‌شناسد و حل این مشکل در صدر اولویت‌های خود قرار داده است، تصریح کرد: در این شرایط حساس باید با درک عمیق از ابعاد مختلف این موضوع و در یک مسیر خردمندانه باتوجه و دقت حرکت کنیم. 

علی‌اکبری افزود: اعتراض مشروع در گرو خردورزی و التزام به چارچوب‌های قانونی حق طبیعی مردم و اصناف است، اما نقشه آشکار دشمن این است که مشکل اقتصادی را به مشکل امنیتی بدل کند، چون در جنگ ۱۲ روزه به نتیجه نرسیدند و می‌خواهند از این مسیر نقشه خود را دنبال کنند که اعلام هم کرده‌اند.

خطیب موقت نماز جمعه با بیان اینکه اگر خدای ناکرده التهابی مجدداً ایجاد شود ارزش پول ملی و بازار و اصناف مشکل پیدا می‌کنند که خواسته دشمن است، تاکید کرد: فوریت مسئولان در پاسخگویی و شفافیت در سیاستگذاری و عمل به وعده‌ها و سخن گفتن شفاف با مردم مورد توقع است. 

وی افزود: باید بین مردم معترض و اغتشاشگران حرفه‌ای تفکیک قائل شویم. با اغتشاشگران حرفه‌ای باید برخورد قاطع و بازدارنده و جدی انجام شود. درباره امنیت ملی نباید مسامحه کرد. جریان نفاق و سلطنت‌طلبان مندرس و منحوس و سلبریتی‌های خارج‌نشین خیرخواه مردم نیستند. مردم بیدار هستند و از این وضعیت عبور خواهند کرد.

منبع: ایسنا 

برچسب ها: نماز جمعه تهران ، مسائل معیشتی
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۴
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۹ ۱۲ دی ۱۴۰۴
فقط حرف دریغ از ذره ای عمل در رفتار
۲
۶۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۱ ۱۲ دی ۱۴۰۴
متاسفانه ضعف قوه قضائیه کار نیروی انتظامی رو موثر نشون نمیده
۱۲
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۳ ۱۲ دی ۱۴۰۴
مرغ پخته و تخم مرغ ابپز هم این حرفها خندش میگیره کی تا حالا مشکلات معیشتی مردم در او لویت مسولان محترم کشوری بوده
۳
۶۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۳ ۱۲ دی ۱۴۰۴
فردا با سالروز تولد امام اول شیعیان حضرت علی ع و روز مرد و سالروز شهادت سردار سلیمانی دعوت کنید به راهپیمائی و جواب دندان شکن با آمریکا.
۵۶
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۳ ۱۲ دی ۱۴۰۴
خجالت هم چیز خوبیه.
۳
۷۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۳ ۱۲ دی ۱۴۰۴
تا حالا شده از شب تا صبح درد بکشی پول ویزیت نداشته باشی؟
۳
۸۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۱ ۱۲ دی ۱۴۰۴
والله دروغه مستاجر ها نابود اگه می کردین تا حالا می کردین یه روز اب روز گاز یه روز برق نت ها پوکیدن گرونی حقوق ها بشدت کم
۳
۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۳ ۱۲ دی ۱۴۰۴
تازه یاد مردم بدبخت افتادین تمام اینده وامیدشان از دست دادن
۳
۴۱
پاسخ دادن
Australia
ناشناس
۱۶:۱۷ ۱۲ دی ۱۴۰۴
بعد از 50 سال هنوز یکم زود نیست؟؟؟
۱
۷۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۰ ۱۲ دی ۱۴۰۴
یه سر تو یه بیمارستان بزن ببین چه خبره؟
۱
۳۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۸ ۱۲ دی ۱۴۰۴
این گوی و این میدان
بفرما
۲
۶۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۲ ۱۲ دی ۱۴۰۴
دردغ میگین و اصلا نمیفهمین مردم چی میگن و میدونی چرا نمی فهمین؟ چون یه ثانیه با شرایطی که برا مردم درست کردین زندگی نمیکنین و سیر از گشنه هیچ وقت خبر نداشه . بد زندگی برا مردم درست کردین و واقعا دیگه قابل تحمل نیس و همه راه رو رو جوانا بستین و معلومه یهو دیونه میشن
۴
۹۸
پاسخ دادن
Russian Federation
اسماعیل از اهواز
۱۴:۵۹ ۱۲ دی ۱۴۰۴
شعار حل مشکلات تا کی؟
لطفاً علت ناکارآمدی ذکر شود.
۱
۵۸
پاسخ دادن
