سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اظهارات مداخله‌جویانه رئیس‌جمهور آمریکا تصریح کرد: ایرانیان در گفت وگو و تعامل با یکدیگر برای حل مشکلات، اجازه هیچ‌گونه مداخله خارجی را نخواهند داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه، روز جمعه در شبکه ایکس درباره واکنش به تهدید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نوشت: کافی است کارنامه طولانی اقدامات سیاستمداران آمریکایی برای «نجات مردم ایران» مرور شود تا به عمق «همدلی» آمریکا با ملت ایران پی ببریم؛ از سازمان‌دهی کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ علیه دولت منتخب دکتر محمد مصدق با تأمین مالی و تجهیز اغتشاش‌گران، تا شلیک به هواپیمای مسافربری ایران در سال ۱۳۶۷ و کشتار زنان و کودکان بی‌گناه بر فراز خلیج فارس، تا حمایت همه‌جانبه از صدام در جنگ ۸ ساله علیه ایرانیان، تا همدستی با رژیم اسرائیل در ترور و کشتار ایرانیان و حمله به زیرساخت‌های ایران در خرداد ۱۴۰۴، و البته تحریم‌هایی که شدیدترین تحریم‌های تاریخ نام گرفته است؛ و امروز نیز تهدید به حمله به ایران به بهانه دلسوزی برای ایرانیان با نقض فاحش مهمترین اصل حقوق بین‌الملل! 

ایرانیان در گفت‌و‌گو و تعامل با یکدیگر برای حل مشکلات، اجازه هیچ‌گونه مداخله خارجی را نخواهند داد.

 

تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۷
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ا
۱۸:۵۱ ۱۲ دی ۱۴۰۴
انصافا هم که چقدر به حرف ملت گوش کردید !!!
۲
۲۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۰ ۱۲ دی ۱۴۰۴
غرب محکوم به شکست تاریخی ست...
۲۵
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۳ ۱۲ دی ۱۴۰۴
وقتی برای مذاگره به ترامپ التماس می کنید اینطور گستاخ می شود
۲۷
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۴ ۱۲ دی ۱۴۰۴
مشکل معیشت ملت را حل کنید فساد و رانت داخل سیستم را نابود کنید، کمی به ملت اهمیت دهید تا کشور بکپارچه بماند و آسیبی نه به مملکت و نه به ملت نرسد
۲
۴۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
آمریکا جنایتکار، اروپا جنایتکار، اسرائیل جنایتکار
۱۶:۰۶ ۱۲ دی ۱۴۰۴
آمریکا جنایتکار، اروپا جنایتکار، اسرائیل جنایتکار و مزدورانشان عامل ناامنی ایران هستند
۲۲
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ترامپ جنایتکار اول مشکلات داخلی آمریکا جنایتکار را
۱۵:۵۴ ۱۲ دی ۱۴۰۴
ترامپ جنایتکار اول مشکلات داخلی آمریکا جنایتکار را حل کند
۴۸
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۰ ۱۲ دی ۱۴۰۴
ترامپ جنایتکار باید از شکست‌های مکرر خود درس بگیرد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۰ ۱۲ دی ۱۴۰۴
تو راس میگی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۳ ۱۲ دی ۱۴۰۴
آمریکا، اروپا، رژیم صهیونیستی، گروهک تروریستی ضد انقلاب، گروهک تروریستی منافقین، تروریسم، القاعده، داعش، تکفیری ها و سایر گروه های تروریستی برای ما یکی هستند.
۴۴
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ایرانیان از سال 1357 تاکنون ثابت کردند که برای حل
۱۵:۴۱ ۱۲ دی ۱۴۰۴
ایرانیان از سال 1357 تاکنون ثابت کردند که برای حل مشکلات، اجازه هیچ‌گونه مداخله خارجی را نخواهند داد
۴۷
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۰ ۱۲ دی ۱۴۰۴
سازمان ملل متحد از سال 1359 تاکنون شریک جرم جنایت های آمریکا و متحدانش در عراق، منطقه و جهان بوده است.
شورای امنیت سازمان ملل متحد از سال 1359 تاکنون شریک جرم جنایت های آمریکا و متحدانش در عراق، منطقه و جهان بوده است.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از سال 1359 تاکنون شریک جرم جنایت های آمریکا و متحدانش در عراق، منطقه و جهان بوده است.
۳۲
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ما از سال 1359 تاکنون آمریکایی ها جنایتکار و هم م
۱۵:۳۹ ۱۲ دی ۱۴۰۴
ما از سال 1359 تاکنون آمریکایی ها جنایتکار و هم مزدورانشان مبارزه و جنگ می کنیم و همچنان نیز ادامه می دهیم
۳۵
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۷ ۱۲ دی ۱۴۰۴
ما از سال 1359 تاکنون آمریکایی ها جنایتکار و هم مزدورانشان مبارزه و جنگ می کنیمو همچنان ادامه می دهیم
۳۲
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۷ ۱۲ دی ۱۴۰۴
متأسفانه عراق و هم ایران از 13 دی ماه سال 1398 تاکنون در مورد ترور سردار سلیمانی در فرودگاه بین المللی بغداد توسط جنایتکاران جنگی هیچ کاری و اقدامی در این مورد نکردند چرا؟
۲۴
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۶ ۱۲ دی ۱۴۰۴
برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران قابل مذاکره نیست مذاکره عراقچی و با آمریکا و اروپا و... خیانت به مردم ایران و کشور ایران است
۳۴
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۶ ۱۲ دی ۱۴۰۴
اختلاس چایی دبش و گم شدن دکل نفتی و اختلاس خاوری و اختلاس خانم شیخ الاسلامی و اختلاس فولاد مبارکه و کاخ نشینی مسیولین و کاسبی کردن از تحریم و مردم را در مرداب گرانی وتورم وتحریم گرفتار کردند ارزش پول ملی را نابود کردند زندگی کردن فرزندان مسیولین در امریکا واروپا خیانت به مردم ایران است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۳:۱۲ ۱۳ دی ۱۴۰۴
مگر هسته‌ای مانده
