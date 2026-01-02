مجری طرح توسعه سامانه‌های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی گفت: براساس برآورد اعتبارات موجود، هدف‌گذاری ما برای سال ۱۴۰۴ اجرای نزدیک به ۳۰ هزار هکتار سامانه نوین آبیاری در بخش کشاورزی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - فریبرز عباسی مجری طرح سامانه های نوین آبیاری در حاشیه  دهمین نمایشگاه بین‌المللی جامع کشاورزی ایران گفت: با وجود تخصیص تنها ۱۴ درصد از اعتبارات مصوب امسال، بیش از ۱۵ هزار هکتار سامانه نوین آبیاری با منابع دولتی در کشور اجرا شده است.
 
به گفته وی، بخشی از سامانه‌های نوین آبیاری نیز با سرمایه‌گذاری و اعتبارات مردمی اجرا شده که آمار دقیق آن‌ها هنوز جمع‌بندی نکرده ایم.
 
عباسی ادامه داد: امسال بیش از ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار دولتی برای توسعه سامانه‌های نوین آبیاری پیش‌بینی شده است و انتظار می رود در ماه‌های آینده تخصیص‌های بعدی انجام شود.
 
مجری طرح سامانه های نوین آبیاری وزارت جهاد افزود: براساس برآورد اعتبارات موجود، هدف‌گذاری ما برای سال ۱۴۰۴ اجرای نزدیک به ۳۰ هزار هکتار سامانه نوین آبیاری در بخش کشاورزی است. همچنین طبق این برنامه، سالانه اجرای ۲۰۰ هزار هکتار سامانه‌های آبیاری تحت فشار و ۱۵۰ هزار هکتار سامانه‌های آبیاری زیرسطحی هوشمند در کشور هدف‌گذاری شده است.
 
وی در مورد توسعه آبیاری هوشمند در کشور بیان کرد: طی سال‌های اخیر اقدامات بسیار خوبی در حوزه آبیاری هوشمند انجام شده و شرکت‌های توانمندی در این بخش شکل گرفته‌اند.
 
مشاور وزیر جهادکشاورزی ادامه داد: تاکنون بیش از ۱۱۰ پایلوت آبیاری هوشمند در استان‌های مختلف کشور اجرا و ارزیابی‌های مثبتی از عملکرد آن‌ها انجام داده‌ایم.
 
وی گفت: نتایج به‌دست‌آمده نشان‌دهنده مزایا و اثربخشی بالای سامانه‌های آبیاری هوشمند است و برنامه ما توسعه هرچه بیشتر این فناوری در سطح کشور است.

برچسب ها: سامانه نوین آبیاری ، آبیاری هوشمند
خبرهای مرتبط
اصلاح الگوی کشت راه حلی برای ارتقای بهره وری آب و امنیت غذایی
توسعه سامانه نوین آبیاری راهی برای گذر از خشکسالی و کمبود آب در بخش کشاورزی
اجرای برنامه تجهیز سامانه‌های نوین آبیاری در برنامه هفتم نیازمند ۵۰ همت اعتبار است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بارندگی در بیشتر مناطق کشور
نسخه جدید دولت برای بازار اجاره/ ۱۰‌هزار مسکن استیجاری در راه است
بنزین سوپر وارداتی به قیمت قبل بازگشت+ عکس
خرید آنلاین نقره | مزایا، روش‌ها و تشخیص پلتفرم‌های معتبر سرمایه‌گذاری
پستانک نوزاد چیست و چه انواعی دارد؟
ریل سیاست گذاری ارزی در کشور تغییر می‌کند
راه آهن ایران و افغانستان در مسیر تعمیق همکاری‌های راهبردی
قاچاق شیرخشک صنعتی صحت ندارد
آخرین اخبار
راه آهن ایران و افغانستان در مسیر تعمیق همکاری‌های راهبردی
بنزین سوپر وارداتی به قیمت قبل بازگشت+ عکس
قاچاق شیرخشک صنعتی صحت ندارد
ریل سیاست گذاری ارزی در کشور تغییر می‌کند
نسخه جدید دولت برای بازار اجاره/ ۱۰‌هزار مسکن استیجاری در راه است
بارندگی در بیشتر مناطق کشور
پستانک نوزاد چیست و چه انواعی دارد؟
خرید آنلاین نقره | مزایا، روش‌ها و تشخیص پلتفرم‌های معتبر سرمایه‌گذاری
ترافیک سنگین در برخی از محور‌های شمالی کشور
کاهش کیفیت هوا در کلان شهر‌ها از اواسط هفته آینده
سالانه ۵ میلیون تن کود کشاورزی و آلی مورد نیاز بخش کشاورزی است + فیلم
حذف ماده ۵۰ مانع تحقق تأمین مسکن اقشار کم درآمد جامعه می‌شود
تامین ۹۵ درصد از تجهیزات پارس جنوبی از منابع داخلی
برآورد ۳۰ هزارهکتار اجرای سامانه های نوین آبیاری در بخش کشاورزی
برخورد با ادارات پر مصرف گاز در زمستان/ مردم سرقت گاز را گزارش دهند
کشتار دام‌های مولد کماکان ادامه دارد
هنوز کمبود خدمات روبنایی در برخی از شهر‌های جدید وجود دارد
کشت گندم به پایان رسید/سطح کشت گندم به ۶ میلیون هکتار رسید
ارزآوری ۱۰۰ میلیون دلاری صادرات نهاده‌های کشاورزی+فیلم
کاهش محسوس دمای هوا در شهر‌های شمالی از ابتدای هفته آینده
میزان واردات شیشه به کشور به صفر رسید/ سرانه مصرف شیشه در صنعت ساختمان به ۱۵ کیلوگرم رسید
جلوگیری از هدر رفت ۱۰ میلیارد مترمکعب گاز با خروج بخاری‌های فرسوده/ اصلاح الگوی مصرف در دستور کار قرار گیرد