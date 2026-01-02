باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - فریبرز عباسی مجری طرح سامانه های نوین آبیاری در حاشیه دهمین نمایشگاه بینالمللی جامع کشاورزی ایران گفت: با وجود تخصیص تنها ۱۴ درصد از اعتبارات مصوب امسال، بیش از ۱۵ هزار هکتار سامانه نوین آبیاری با منابع دولتی در کشور اجرا شده است.
به گفته وی، بخشی از سامانههای نوین آبیاری نیز با سرمایهگذاری و اعتبارات مردمی اجرا شده که آمار دقیق آنها هنوز جمعبندی نکرده ایم.
عباسی ادامه داد: امسال بیش از ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار دولتی برای توسعه سامانههای نوین آبیاری پیشبینی شده است و انتظار می رود در ماههای آینده تخصیصهای بعدی انجام شود.
مجری طرح سامانه های نوین آبیاری وزارت جهاد افزود: براساس برآورد اعتبارات موجود، هدفگذاری ما برای سال ۱۴۰۴ اجرای نزدیک به ۳۰ هزار هکتار سامانه نوین آبیاری در بخش کشاورزی است. همچنین طبق این برنامه، سالانه اجرای ۲۰۰ هزار هکتار سامانههای آبیاری تحت فشار و ۱۵۰ هزار هکتار سامانههای آبیاری زیرسطحی هوشمند در کشور هدفگذاری شده است.
وی در مورد توسعه آبیاری هوشمند در کشور بیان کرد: طی سالهای اخیر اقدامات بسیار خوبی در حوزه آبیاری هوشمند انجام شده و شرکتهای توانمندی در این بخش شکل گرفتهاند.
مشاور وزیر جهادکشاورزی ادامه داد: تاکنون بیش از ۱۱۰ پایلوت آبیاری هوشمند در استانهای مختلف کشور اجرا و ارزیابیهای مثبتی از عملکرد آنها انجام دادهایم.
وی گفت: نتایج بهدستآمده نشاندهنده مزایا و اثربخشی بالای سامانههای آبیاری هوشمند است و برنامه ما توسعه هرچه بیشتر این فناوری در سطح کشور است.