مقامات نظامی رژیم تروریستی اسرائیل با ادعای پایان مهلت دیپلماتیک، از آمادگی برای تهاجم زمینی به لبنان خبر می‌دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم تروریستی اسرائیل ادعا کرد که پایان ضرب‌الاجل تعیین‌شده برای خلع سلاح «حزب‌الله» بدون هیچ تغییر ملموسی در میدان، بحث‌ها را در داخل این رژیم تروریستی درباره احتمال انتقال به یک رویارویی نظامی با لبنان مجددا داغ کرده است.

بر اساس گزارش این شبکه، «اورن سولومون»، سرتیپ بازنشسته ارتش رژیم تروریستی اسرائیل، در مصاحبه‌ای ادعا کرد که پایان این مهلت لزوما به معنای آغاز فوری حملات این رژیم نیست. او گفت: «در یک دنیای ایده‌آل (برای رژیم تروریستی اسرائیل) پایان اولتیماتوم باید به اقدام مستقیم منجر می‌شد، اما در مسائل امنیت داخلی، تصمیمات به این سادگی گرفته نمی‌شوند.» 

او به متغیر‌های متعددی اشاره کرد که بر این تصمیم تاثیر می‌گذارند؛ از جمله روابط بین‌الملل و هماهنگی با آمریکا که پس از تحولات اخیر مرتبط با ایران، عمیق‌تر شده است.

سولومون توضیح داد که ارتش رژیم تروریستی اسرائیل به آمادگی برای سناریو‌های مختلف ادامه می‌دهد؛ گزینه‌هایی که از حملات آتشباری گسترده و روز‌های نبرد محدود گرفته تا آمادگی برای احتمال اجرای عملیات زمینی در داخل خاک لبنان (در صورت اتخاذ تصمیم سیاسی) را شامل می‌شود.

این فرمانده سابق نسبت به فریب خوردن توسط «توهم آرامش» ناشی از پیشروی‌های نظامی اخیر رژیم تروریستی اسرائیل هشدار داد و تاکید کرد که حزب‌الله همچنان توانمندی‌های بزرگی در اختیار دارد. او گفت این گروه هزاران موشک دقیق، پهپاد و زرادخانه موشکی گسترده‌ای را حفظ کرده است. همچنین خاطرنشان کرد که نیرو‌های «رضوان» نه تنها در حوزه زمینی، بلکه در بخش دریایی نیز بازسازی و سازماندهی مجدد شده‌اند.

او افزود هرگونه رویارویی احتمالی با حزب‌الله بسیار پیچیده خواهد بود و می‌تواند شامل درگیری‌های گسترده و تلفات در صفوف ارتش رژیم تروریستی اسرائیل باشد. او معتقد است جنگ آینده، در صورت وقوع، به مراتب سخت‌تر از نبرد‌های غزه خواهد بود.

سولومون در پایان تاکید کرد که رژیم تروریستی اسرائیل نمی‌تواند «حزب‌الله را به طور کامل نابود کند»، اما قادر است ضربات شدیدی به آن وارد کرده و هزینه‌هایی بزرگی را تحمیل کند. او مدعی شد که بحث واقعی در نهاد‌های امنیتی در این رژیم تروریستی در حال حاضر بر سر «زمان، شکل و محدوده» رویارویی متمرکز است، نه اصل آمادگی برای آن.

منبع: آر تی

برچسب ها: حزب الله لبنان ، جنوب لبنان ، حمله به لبنان
