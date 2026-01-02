باشگاه خبرنگاران جوان- اولین روزهای زمستان همیشه مصادف است با آخرین روزهای سال میلادی، ایامی که سوز برف تقریباً به همه خانهها نشسته و خیلیهای در سراسر دنیا منتظر آغاز سال نو زمستانی نشستهاند و ایرانیهای «یلدا گرفته» آرام آرام روزهای سرد را به امید آمدن بهار و نوروز سپری میکنند. جالب اینجاست که هر چقدر در هفته اول زمستان هوای شهرها و استانها رو به سردی رفت؛ اما بازار اخبار و حاشیهها داغ بود. حاشیههایی از پر کشیدن قیمتها و رکوردشکی طلا و ارز که دست آخر کار دست فرزین، رئیس بانک مرکزی داد و صندلی ریاستش را به عبدالناصر همتی وزیر استیضاح شده و سابق دولت پزشکیان داد. روزهایی که کفگیر تاب آوری بازاریها به ته دیگ خورد و کارشان به اعتراض و مطالبه گری کشیده شد تا پرتاب موفقیت آمیز سه ماهواره ایرانی به فضا که نقطه عطفی در تاریخ فناوری فضایی کشور تلقی میشد. از طرفی این هفته ترامپ و نتانیاهو هم از آن سر دنیا طبق روال همیشگی دست از تهدید و یاوه گویی علیه ایران برنداشتند؛ از سوی دیگر بازار دنیای فرهنگ هم به اخبار حال و احوال هنرمندان پرداخت از خبر بهبودی و دوران نقاهت هوشنگ مرادی کرمانی گرفته تا روند کند، اما رضایتبخش درمان رضا امیرخانی نویسنده!
بعضی عکسها قابلیت این را دارند که تا همیشه توی حافظه جمعی یک ملت باقی بمانند مثل عکس تکان دهنده حججی زمان اسارت در دست داعش یا تصویر تکاندهنده سه سرباز خرمشهری که آخرین مدافعان شهر بودند و هیچکس چهرههایشان را ندید. طی چند روز گذشته یک عکس ماندگار و اعجاب انگیز دیگر به حافظه جمعی ایرانیها اضافه شد. عکسی با چاشنی تعهد و شجاعت از مرزبان ایرانی که طی چند روز به سرعت در همه کانالها دست به دست شد. تصویر ستوانیکم رحیم مجیدی که به دلیل یخزدگی در شرایط جوی سخت و کولاک شدید در مناطق مرزی استان کردستان به شهادت رسید. نکته اینجاست که در زمان پیدا شدن پیکر او عکسی از پسرش در دستانش بود که پشت آن نوشته بود: «مراقب پسرم باشید، تازه یاد گرفته بگه بابا» تصویری که میگفت پشت خواب آرام مردمان یک سرزمین بیداری و ازخودگذشتگی چه جوانان رعنا و چه عزیز کردههایی خوابیده.
اما این پایان روایت جوانمردی و فداکاری مردان ایرانی نبود بعد از خبر فداکاری مرزبان ایرانی یکی دیگر از فیلمهایی که موردتوجه کاربران قرار گرفت فداکاری مأمور اداره برق در کوهرنگ بود، منطقهای از کشورمان که در هفتههای گذشته با برف و بوران شدید همراه بوده است. در این تصویر درست در ساعات تاریک شب که همه ترجیح میدهند در خانههای گرم کنار خانواده اوقات خودشان را سپری کنند فیلمی منتشر شد که با تحسین اهالی فضای مجازی همراه و در شرح آن این طور نوشته شده بود: «ماموران اداره برق کوهرنگ وسط برف و بوران، با دستهای یخزده از دکلها بالا میروند تا چراغ خانهای خاموش نشود.»
همه ما در عصری زندگی میکنیم که گاهی زیر بمباران اخبار بد و محاصرههای خبری نفس در سینهمان حبس میشود و برق چشمان و نگاههایمان برای امید به آینده بیرمقتر از قبل میشود برای همین دنبال کردن خبرهای خوب میتواند جان تازهای به آدم ببخشد. یکی از خبرهای خوبی که طی این چند روز با استقبال کاربران در شبکههای اجتماعی همراه بود. خبر هوای پاک پایتخت بود آن هم برای شهروندانی که به طور معمول در روزهای پاییز و زمستان عادت به شنیدن وضعیت قرمز هوای تهران دارند. با این وجود، اما در این چند روز پایتخت، ایام خوبی را سپری کرد؛ تاجایی که در خبرهای خارجی اعلام شد تهران بعد از مانیلای فیلیپین و روتردام هلند سومین شهر پاک جهان دنیا بوده است.
یکی از اتفاقات تلخی که در روزهای گذشته رخ داد بالارفتن قیمت عجیب و غریب دلار و سکه بود. این اتفاق از یک جایی به بعد باعث اعتراض کاسبان بازاری علیه وضع موجود توسط دولت شد. تاجایی که اهالی بازار دست به تظاهرات زدند و خواستار تغییر و اصلاحات شرایط شدند. اعتراضی که در رسانههای داخلی و حتی در صدا و سیمای خودمان هم پوشش داده شد؛ اما از آنجایی که همیشه عدهای با خوی کفتارگونه از دار و دسته دشمنان این مرز و بوم در انتظار ماهی گرفتن از آب گل آلود بودند در این بلبشو تیرشان به سنگ خورد و توسط خود مردم به حاشیه رفتند، اقداماتی مثل صداگذاری و تحریف صدای ویدئوهای اعتراضات مردم با هوشمصنوعی یا کشتهسازی از نوجوانی در شهر فسا به نام مهدی سماواتی که خوشبختانه خودش اعلام کرد که زنده است و از مردم خواست که به شایعات دامن نزنند.
یکی از خبرهای جالب توجه طی چند روز گذشته مربوط به حوزه علم و فناوری بود. خبری که بیش از پیش به شعار «زباله طلای کثیف» اعتبار بیشتری میداد. در این خبر این طور آمده بود: «پژوهشگران دانشگاه ایلینوی آمریکا در یک دستاورد علمی فناوری جدیدی را معرفی کردهاند که امکان تبدیل پسماندهای غذایی و ضایعات آلی به سوخت استاندارد هواپیما را فراهم میکند. این سوخت که در مرحله آزمایشی قرار دارد در دسته سوختهای پایدار هوانوردی یا SAF است و به طور کامل با موتورهای فعلی جت و زیرساختهای موجود سوخترسانی سازگار است.»
بعد از گرانیهای اخیر و اعتراضات مردم مجدداً دولتهایی مثل آمریکا و رژیم صهیونیستی دچار توهم شدند و در ظاهر گفتند و نوشتند که در صورت بروز اغتششات در کشور به اصطلاح خودشان از مردم ایران حمایت خواهند کرد تا جایی که مردم با به اشتراک گذاشتن تصاویر شهدای غیرنظامی و کودکان در جنگ ۱۲ روزه جواب کوبندهای به این خوشخیالی دشمن دادند؛ اما کنار اینها حاشیهای که به چشم آمد یاری طلبی سطنتطلبان از ترامپ و نتانیاهو برای تمام کردن کار در ایران بود، تاجایی که بعضی از آنها با انتشار ویدئویی از نتانیاهو تقاضا کردند وقتی مردم به وضع موجود اعتراض کردهاند حالا نوبت آن است که اسرائیل با پهپاد و بمباران روی سر همان مردم آنها را نجات دهد! یا احسان کرمی مجری سابق تلویزیون که حالا در روزهای سخت مهاجرتش سیر میکند طی یک ویدئویی به زبان انگلیسی از ترامپ خواست که به خاطر داشتن هدف مشترک برای از بین بردن دولت ایران در کمک کردن به آنها دست به کار شود.
یکی از خبرهای تلخ در روزهای پیش درگذشت بهرام بیضایی هنرمند پرآوازه کشورمان در روز تولد ۹۳ سالگیاش بود. هنرمندی که در شرح کارنامه کاری اش این طور نوشته شده: «فیلمهای سینمایی بلند «چریکهتارا»، «مرگ یزدگرد»، «باشو غریبه کوچک»، «شاید وقتی دیگر»، «مسافران» و «سگکشی» از مهمترین آثار او به شمار میرود. این کارگردان که نوشتن ۳۰ نمایشنامه را در کارنامه کاریاش دارد، تاکنون هشت اجرای تئاتر نیز داشته است. این هنرمند نگارش ۵۱ فیلمنامه، پنج روایت و شش پژوهش را نیز در کارنامه خویش به ثبت رسانده است.»
منبع: مهر