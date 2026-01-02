باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - علی‌اصغر طاهری باب‌اناری، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خفر اظهار کرد: جشنواره گل نرگس شهرستان خفر از ۹ دی‌ماه در فضایی به مساحت ۳۰ هزار متر مربع با عنوان بوستان غدیر شهر باب‌انار آغاز شده و تا ۱۳ دی‌ماه، همزمان با ولادت حضرت علی (ع) و روز پدر، ادامه خواهد داشت.

او اضافه کرد: این جشنواره که هفتمین دوره برگزاری آن است، شامل بیش از ۱۵۰ غرفه عرضه گل نرگس، صنایع‌دستی، محصولات خانگی، غذا‌های بومی و محلی، محصولات کشاورزی و بخش‌های آموزش و ترویج است.

طاهری باب‌اناری با اشاره به استقبال گسترده گردشگران، تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود بیش از ۵۰ هزار گردشگر از سراسر کشور از این جشنواره بازدید کنند و میزان فروش شرکت‌کنندگان در این دوره به بیش از ۵۰ میلیارد ریال برسد که نقش مهمی در رونق تولید، اشتغال‌زایی و توسعه صنعت گردشگری شهرستان دارد.

او بیان کرد: شهرستان چهارفصل خفر با برگزاری ۶ رویداد گردشگری و مذهبی در طول سال، توانسته است زمینه جذب گردشگران را فراهم کرده و گامی مؤثر در معرفی ظرفیت‌ها و محصولات نوبرانه این شهرستان بردارد.

شهرستان خفر در فاصله تقریبا ۱۲۳ کیلومتری شیراز قرار دارد.