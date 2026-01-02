سید جلال حسینی کاپیتان و مربی سابق پرسپولیس در جمع کادر فنی سرخپوشان پایتخت حضور پیدا نمی‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - امیر حسین پیروانی مربی تیم فوتبال پرسپولیس  امروز با نظر اوسمار  از جمع کادر فنی سرخپوشان جدا شد و بعد از این اتفاق خبر‌هایی شنیده می‌شود که سید جلال حسینی قرار است جایگزین پیروانی در کادر فنی شود.  

البته طبق پیگیری‌های صورت گرفته، سید جلال حسینی کاپیتان و مربی سابق پرسپولیس قرار نیست جایگزین پیروانی در کادر فنی سرخپوشان شود و بازگشت حسینی منتفی شده است.  

گفته می‌شود تعداد مربیان حاضر در کادر فنی پرسپولیس زیاد بود به خاطر همین امیر حسین پیروانی از جمع مربیان جدا شده است و مربی دیگری قرار نیست که جایگزین پیروانی شود.  

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، سید جلال حسینی
خبرهای مرتبط
پیروانی، احمدزاده و اوریه از پرسپولیس جدا شدند
برپایی اردوی نیم فصل پرسپولیس در کمپ اسپایر قطر
علوی: بازی تدارکاتی تیم ملی با یکی از تیم‌های ملی مطرح دنیا قطعی شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
علت انصراف پرسپولیس از جذب مهاجم برزیلی مشخص شد
نگاهی به سرنوشت قهرمان نیم فصل در ادوار لیگ برتر فوتبال
خرید جدید پرسپولیس به تهران می‌آید
دست رد مهدی قایدی به سینه باشگاه تراکتور
نتایج نیم فصل اول پرسپولیس می‌توانست بهتر باشد
قهرمانی بنده‌نژاد و جوینده در BT۵۰ تنیس ساحلی
آخرین اخبار
قهرمانی بنده‌نژاد و جوینده در BT۵۰ تنیس ساحلی
خرید جدید پرسپولیس به تهران می‌آید
نتایج نیم فصل اول پرسپولیس می‌توانست بهتر باشد
علت انصراف پرسپولیس از جذب مهاجم برزیلی مشخص شد
دست رد مهدی قایدی به سینه باشگاه تراکتور
نگاهی به سرنوشت قهرمان نیم فصل در ادوار لیگ برتر فوتبال
ایگور سرگیف پرسپولیسی می‌شود
اصفهان به مقام قهرمانی رسید
پهلوان ایران در سال ۱۴۰۴ مشخص شد
هدایتی: رأی بیرانوند تا ۴ ماه دیگر اعلام می‌شود
بازگشت سید جلال حسینی به پرسپولیس منتفی شد
وزیر ورزش: رای دوومیدانی‌کاران ما در کره باید تغییر کند
پیروانی، احمدزاده و اوریه از پرسپولیس جدا شدند
موسوی: امکان دارد بیرانوند جام‌جهانی را از دست بدهد!
علوی: بازی تدارکاتی تیم ملی با یکی از تیم‌های ملی مطرح دنیا قطعی شد
برپایی اردوی نیم فصل پرسپولیس در کمپ اسپایر قطر