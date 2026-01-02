باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - امیر حسین پیروانی مربی تیم فوتبال پرسپولیس امروز با نظر اوسمار از جمع کادر فنی سرخپوشان جدا شد و بعد از این اتفاق خبر‌هایی شنیده می‌شود که سید جلال حسینی قرار است جایگزین پیروانی در کادر فنی شود.

البته طبق پیگیری‌های صورت گرفته، سید جلال حسینی کاپیتان و مربی سابق پرسپولیس قرار نیست جایگزین پیروانی در کادر فنی سرخپوشان شود و بازگشت حسینی منتفی شده است.

گفته می‌شود تعداد مربیان حاضر در کادر فنی پرسپولیس زیاد بود به خاطر همین امیر حسین پیروانی از جمع مربیان جدا شده است و مربی دیگری قرار نیست که جایگزین پیروانی شود.