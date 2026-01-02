مسابقات دو و میدانی داخل سالن قهرمانی کشور با برتری تیم اصفهان در بخش آقایان به پایان رسید.

 باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات دو و میدانی داخل سالن قهرمانی کشور (انتخابی تیم ملی) با شرکت ۱۱۰ ورزشکار از ۲۵ استان از روز گذشته (پنجشنبه ۱۱ دی) در کمپ تیم‌های ملی ورزشگاه آفتاب انقلاب تهران پیگیری شد و در پایان این رقابت‌ها استان اصفهان با کسب ۳ مدال طلا و ۲ مدال نقره به عنوان قهرمانی دست یافت.

استان فارس با کسب ۲ مدال طلا، ۱ مدال نقره و ۱ مدال برنز نایب قهرمان شد و استان کرمانشاه نیز با کسب ۲ مدال طلا، ۱ نقره و ۱ مدال برنز در جایگاه سوم ایستاد.

مراسم اختتامیه و اهدای مدال و کاپ به ورزشکاران و تیم‌های برتر با حضور احسان حدادی رئیس فدراسیون دو و میدانی، هاشم صیامی، علیرضا صیفوری، شهرام شهبازی و دست اندرکاران برگزاری مسابقات برگزار شد.

برچسب ها: فدراسیون دوومیدانی ایران ، لیگ دوومیدانی مردان
تبادل نظر
