احمد میرزاپور با شکست طغانی برای سومین مرتبه صاحب بازوبند پهلوانی ایران شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های کشتی پهلوانی قهرمانی کشور طی دو روز در سالن هفتم تیر تهران برگزار شد و با معرفی نفرات برتر به پایان رسید.

در فینال وزن ۱۰۰+ کیلوگرم، مصطفی طغانی پهلوان کشور در ۲ سال گذشته، برای کسب بازوبند پهلوانی به مصاف احمد میرزاپور پهلوان ایران در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۴۰۱ رفت، اما در پایان با نتیجه ۶ بر ۴ شکست خورد تا بازوبند مهلولنی برای سومین مرتبه از آن میرزاپور شود.

اسامی نفرات برتر این رقابت‌ها به این شرح است:
وزن ۶۰ کیلوگرم: احسان فرهمند (خراسان رضوی) یک - مهدی ویسی (مازندران) ۶ (برنده با ضربه فنی)
وزن ۷۰ کیلوگرم: عرفان نجف‌نژاد (آذربایجان شرقی) ۳ - علی اکبر زرودی (مازندران) ۳ (برنده با ضربه فنی)
وزن ۸۰ کیلوگرم: آرمین بابایی (هرمزگان) صفر - عبدالله شیخ‌اعظمی (مازندران) ۶
وزن ۹۰ کیلوگرم: هادی وفایی‌پور (خراسان جنوبی) صفر - امیرحسین کاووسی (مازندران) ۶
وزن ۱۰۰ کیلوگرم: حسین مفیدی (تهران) صفر و وحید سیف‌وند (خراسان جنوبی) ۴ (برنده با ضربه فنی)
وزن مثبت ۱۰۰ کیلوگرم: مصطفی طغانی (پهلوان سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ از خراسان رضوی) ۴ - احمد میرزاپور (پهلوان سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۴۰۱ کشور از خراسان رضوی) ۶

