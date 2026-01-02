باشگاه پرسپولیس با ایگور سرگیف مهاجم تیم ملی ازبکستان به توافق نهایی رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - باشگاه پرسپولیس فعالیت نقل و انتقالاتی خود را از امروز شروع کرد و در اولین اقدام با فرشاد احمدزاده و سرژ اوریه قطع همکاری کرد تا لیست نفراتش برای جذب بازیکن خالی شود.

ایگور سرگیف مهاجم تیم ملی ازبکستان در لیست خرید اوسمار برای تقویت خط حمله پرسپولیس قرار دارد و گفته می شود امروز مذاکرات مثبتی بین نماینده سرگیف و مدیریت سرخپوشان انجام شد.

احتمالا سرگیف قبل از ترک کاروان سرخپوشان به اردوی قطر به تهران می آید تا در تست پزشکی مرکز ایفمارک حاضر شود و اگر مشکلی نداشت قراردادش با سرخپوشان امضا شود.

سرگیف در ۳۳ بازی برای تیم پاختاکور ازبکستان در لیگ برتر و جام حذفی ۲۳ گل زده و ۳ پاس گل هم داده است.