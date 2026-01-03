همزمان با میلاد با سعادت امام علی ( ع) مراسم پرفیض اعتکاف در بیش از ۱۸۰ مساجد و مصلی های گیلان آغاز شد.‌

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ همزمان با میلاد با سعادت امام علی ( ع) مراسم پرفیض اعتکاف  در بیش از ۱۸۰ مساجد و مصلی های  گیلان بعد از اقامه نماز صبح  آغاز شد.‌

در این مراسم که  در ایام البیض که ۱۳، ۱۴ و ۱۵ ماه رجب است مسلمانان در مساجد معتکف شده و با برگزاری این مراسم با خدا راز و نیاز می‌کنند و قرب الهی را می‌جویند که این امر برای تهذیب نفس بسیار مهم و تاثیر گذاراست.


معتکفان برای انس با معبود گاهى به گوشه‏‌ای خلوت در مساجد پناه میبرند و دور از همه عنوان‏ها و تعلقات مادى با خدا خلوت می‌کنند و این امر به ویژه برای نسل نوجوان و جوان می‌تواند زمینه قرب الهی را فراهم کند.

برچسب ها: اعتکاف ، مساجد
خبرهای مرتبط
امسال ۸۰۰ معتکف در مساجد شهرستان چرداول حضور داشتند
پیش بینی حضور ۲۵ هزار دانش آموز کرمانی در مراسم اعتکاف
تامین مایحتاج مساجد برگزار کننده اعتکاف
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حضور بیش از ۷ هزار نوجوان گیلانی در مراسم اعتکاف
آخرین اخبار
حضور بیش از ۷ هزار نوجوان گیلانی در مراسم اعتکاف
آغاز مراسم پر فیض اعتکاف درگیلان