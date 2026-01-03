همزمان با میلاد با سعادت امام علی ( ع) مراسم پرفیض اعتکاف در بیش از ۱۸۰ مساجد و مصلی های گیلان آغاز شد.‌

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ همزمان با میلاد با سعادت امام علی ( ع) مراسم پرفیض اعتکاف در بیش از ۱۸۰ مساجد و مصلی های گیلان بعد از اقامه نماز صبح آغاز شد.
در این مراسم که در ایام البیض که ۱۳، ۱۴ و ۱۵ ماه رجب است مسلمانان در مساجد معتکف شده و با برگزاری این مراسم با خدا راز و نیاز میکنند و قرب الهی را میجویند که این امر برای تهذیب نفس بسیار مهم و تاثیر گذاراست.
معتکفان برای انس با معبود گاهى به گوشهای خلوت در مساجد پناه میبرند و دور از همه عنوانها و تعلقات مادى با خدا خلوت میکنند و این امر به ویژه برای نسل نوجوان و جوان میتواند زمینه قرب الهی را فراهم کند.