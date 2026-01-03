رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بر اساس اظهار نظر‌های اولیه رئیس کل جدید بانک مرکزی در چند روز گذشته به نظر می‌رسد ریل سیاست گذاری ارزی در کشور در حال تغییر است.

باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری-محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در برنامه  رادیو اقتصاد اظهارداشت: قرار است این موضوع با یک رویکرد منطقی پیگیری شود که امید می‌رود چنین اتفاقی هرچه سریعتر رقم بخورد.

وی ضمن اشاره به موضوع پیشنهادی رئیس کل قبلی بانک مرکزی در خصوص ارز ترجیحی و ارز غیر ترجیحی اظهار داشت: بطورکلی در این دو سرفصل می‌توان تصمیمات نظام اقتصادی را تحلیل کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: متاسفانه در هر دو موضوع اعتراضات جدی وجود داشت و به عنوان اشکالات اساسی در حوزه اجرا قلمداد می‌شد. 

وی افزود: اتفاقاتی که هم در خصوص نحوه تخصیص ارز ترجیحی و هم نحوه مدیریت بازار ارز غیر ترجیحی در طول سه سال گذشته افتاد نشان دهنده اینکه در هر دو سرفصل اشتباهات فاحشی دیده می‌شود.

پور ابراهیمی اضافه کرد: علی رغم تمامی تذکرات و هشدارها در نحوه مدیریت این دو بازار متاسفانه آثار و پیامدهای منفی تصمیمات و سیاستگذاری‌های اشتباه بانک مرکزی در نظام اقتصادی کشور امروز خود را نشان داده است. 

وی ادامه داد: اعتقاد در خصوص ارز ترجیحی این بود که به دلیل عدم کنترل و نظارت دولت امکان رسیدن به هدفگذاری‌های که کشور، نظام، دولت، مجلس و در یک کلام ارکان نظام در حوزه‌های مختلف به ویژه تامین کالاهای اساسی دارند بدون شک محقق نخواهد شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: هرچه فاصله بین نرخ ارز ترجیحی و بازار غیر رسمی کمتر بود اصابت به هدف بیشتر بود. هرچه این فاصله بیشتر می‌شد اصابت به هدف هم کمتر می‌شد.

پورابراهیمی اظهار داشت: ادامه این روند کار را به جایی رساند که برای مثال در شش ماهه نخست امسال برای نخستین بار نرخ تورم کالاهای اساسی در کشور از نرخ تورم کالای غیر اساسی پیشی گرفت.

وی عنوان کرد: اگر کالاهای اساسی با نرخ های آزاد وارد کشور می‌شد قیمت این کالاها ارزان‌تر در می‌آمد. 

رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: کالای که ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی گرفته و مردم باید این کالاها را ارزان‌تر بخرند متاسفانه بارقیمت‌های بالاتر به دست آنان می‌رسدو این در اقتصاد ایران فاجعه است.

برچسب ها: نرخ ارز ، کالای اساسی
خبرهای مرتبط
وزیر جهاد کشاورزی:
اصلاحات اقتصادی با محور عدالت و تأمین امنیت غذایی با قدرت دنبال می‌شود
در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان؛
اسنپ بک فقط یک عبارت تحریمی در حوزه بنادر است+ فیلم
اثرگذاری ویژه قطع وابستگی به دلار و درهم امارات در کنترل تورم و ثبات بازار ارز
به آزاد سازی قیمت بلیت هواپیما اعتقادی نداریم/ هواپیما‌های عملیاتی به ۱۵۰ فروند رسید+ فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
افزایش محسوس دمای هوا در نوار شمالی کشور از ۱۴ دی
از اصلاح شاخص کل بورس تا خروج نقدینگی
ترافیک سنگین در آزادراه تهران - کرج
روند صعودی شاخص کل بورس ادامه‌دار خواهد بود؟+ عکس
آخرین اخبار
روند صعودی شاخص کل بورس ادامه‌دار خواهد بود؟+ عکس
ترافیک سنگین در آزادراه تهران - کرج
افزایش محسوس دمای هوا در نوار شمالی کشور از ۱۴ دی
از اصلاح شاخص کل بورس تا خروج نقدینگی
سهمیه خدمات پس از فروش خودرو‌ها فعال شد
استحکام سازه‌های موقت واحد‌های گلخانه و دامداری امری ضروری است
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۱۳ دی ماه
مصرف گاز در کشور به ۶۲۱ میلیون متر مکعب رسید
ارزش تجارت خارجی ایران در ۹ ماهه امسال به بیش از ۸۵ میلیارد دلار رسید
احتمال ورود حمله ملخ صحرایی در اواخر زمستان به کشور
اصلاحات اقتصادی با محور عدالت و تأمین امنیت غذایی با قدرت دنبال می‌شود
آماده باش ۳هزار و ۱۵۰ نیروی راهدار در کشور
راه آهن ایران و افغانستان در مسیر تعمیق همکاری‌های راهبردی
بنزین سوپر وارداتی به قیمت قبل بازگشت+ عکس
قاچاق شیرخشک صنعتی صحت ندارد
ریل سیاست گذاری ارزی در کشور تغییر می‌کند
نسخه جدید دولت برای بازار اجاره/ ۱۰‌هزار مسکن استیجاری در راه است
بارندگی در بیشتر مناطق کشور
پستانک نوزاد چیست و چه انواعی دارد؟
خرید آنلاین نقره | مزایا، روش‌ها و تشخیص پلتفرم‌های معتبر سرمایه‌گذاری