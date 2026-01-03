باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری-محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در برنامه رادیو اقتصاد اظهارداشت: قرار است این موضوع با یک رویکرد منطقی پیگیری شود که امید می‌رود چنین اتفاقی هرچه سریعتر رقم بخورد.

وی ضمن اشاره به موضوع پیشنهادی رئیس کل قبلی بانک مرکزی در خصوص ارز ترجیحی و ارز غیر ترجیحی اظهار داشت: بطورکلی در این دو سرفصل می‌توان تصمیمات نظام اقتصادی را تحلیل کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: متاسفانه در هر دو موضوع اعتراضات جدی وجود داشت و به عنوان اشکالات اساسی در حوزه اجرا قلمداد می‌شد.

وی افزود: اتفاقاتی که هم در خصوص نحوه تخصیص ارز ترجیحی و هم نحوه مدیریت بازار ارز غیر ترجیحی در طول سه سال گذشته افتاد نشان دهنده اینکه در هر دو سرفصل اشتباهات فاحشی دیده می‌شود.

پور ابراهیمی اضافه کرد: علی رغم تمامی تذکرات و هشدارها در نحوه مدیریت این دو بازار متاسفانه آثار و پیامدهای منفی تصمیمات و سیاستگذاری‌های اشتباه بانک مرکزی در نظام اقتصادی کشور امروز خود را نشان داده است.

وی ادامه داد: اعتقاد در خصوص ارز ترجیحی این بود که به دلیل عدم کنترل و نظارت دولت امکان رسیدن به هدفگذاری‌های که کشور، نظام، دولت، مجلس و در یک کلام ارکان نظام در حوزه‌های مختلف به ویژه تامین کالاهای اساسی دارند بدون شک محقق نخواهد شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: هرچه فاصله بین نرخ ارز ترجیحی و بازار غیر رسمی کمتر بود اصابت به هدف بیشتر بود. هرچه این فاصله بیشتر می‌شد اصابت به هدف هم کمتر می‌شد.

پورابراهیمی اظهار داشت: ادامه این روند کار را به جایی رساند که برای مثال در شش ماهه نخست امسال برای نخستین بار نرخ تورم کالاهای اساسی در کشور از نرخ تورم کالای غیر اساسی پیشی گرفت.

وی عنوان کرد: اگر کالاهای اساسی با نرخ های آزاد وارد کشور می‌شد قیمت این کالاها ارزان‌تر در می‌آمد.

رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: کالای که ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی گرفته و مردم باید این کالاها را ارزان‌تر بخرند متاسفانه بارقیمت‌های بالاتر به دست آنان می‌رسدو این در اقتصاد ایران فاجعه است.