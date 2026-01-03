سرپرست دفتر امور عملیات راهداری، ماشین‌آلات و مدیریت بحران گفت: در حال حاضر هیچ یک از محور‌های شریانی و اصلی مسدود نیست و ۳هزار و۱۵۰ نیروی راهدار آماده باش هستند.

باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- حبیب جمشیدی سرپرست دفتر امور عملیات راهداری، ماشین‌آلات و مدیریت بحران در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت:در حال حاضر تمامی راه‌های اصلی و شریانی کشور باز بوده و تردد در آن‌ها بدون مشکل و به‌صورت روان در جریان است.

وی با بیان اینکه بارش برف در بیش از ۱۰ استان کشور گزارش شده است، افزود: به‌منظور حفظ ایمنی تردد و جلوگیری از انسداد راه‌ها، بیش از ۳ هزار و ۱۵۰ نیروی راهدار به همراه ۲ هزار و ۸۶۰ دستگاه انواع ماشین‌آلات راهداری در قالب ۲۵۵ پایگاه راهداری ثابت و سیار در محورهای برف‌گیر مستقر شده‌اند.

مدیرکل دفتر ماشین‌آلات راهداری ادامه داد: راهداران به‌صورت شبانه‌روزی در حال انجام عملیات برف‌روبی، نمک‌پاشی و ایمن‌سازی محورهای مواصلاتی هستند و این اقدامات تا پایان شرایط ناپایدار جوی ادامه خواهد داشت.

جمشیدی با تأکید بر اولویت باز نگه داشتن راه‌های اصلی و شریانی تصریح کرد: تلاش شده است با مدیریت به‌موقع ماشین‌آلات و نیروهای عملیاتی، از بروز اختلال در تردد جلوگیری شود و خدمات‌رسانی به کاربران جاده‌ای بدون وقفه ادامه داشته باشد.

وی در پایان از رانندگان خواست ضمن توجه به اطلاعیه‌های راهداری و پلیس راه،با رعایت مقررات ایمنی، پرهیز از سفرهای غیرضروری و همراه داشتن تجهیزات زمستانی، راهداران را در ارائه خدمات بهتر یاری کنند.

 

 

