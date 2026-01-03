باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان ظهر امروز -شنبه ۱۳ دی ماه ۱۴۰۴- در مراسم تجلیل از دستاندرکاران احداث شهرک۱۵۰۰ واحد حضرت فاطمه زهرا (س) فراجا که همزمان با فرخندهسالروز ولادت حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) برگزار شد، با قدردانی از تلاشها و مجاهدتهای انجامشده در اجرای این پروژه، آن را نمونهای ارزشمند از حرکت در مسیر صحیح خدمترسانی به مردم دانست و اظهار داشت: اقدامات انجامشده در این مجموعه، نشاندهنده گشودهشدن مسیری نو و رویکردی متفاوت در حل مسائل کشور است؛ مسیری که ثابت میکند میتوان با اراده، نگاه جامع و بهرهور، محدودیتها و «نشدنها» را به فرصت تبدیل کرد و کارهایی کاملتر و اثرگذارتر انجام داد.
رئیسجمهور با تأکید بر اینکه این پروژه علیرغم امکان تکمیل و توسعه بیشتر، تا این مرحله کاری بزرگ و شایسته قدردانی است، افزود: تلاشهای صورتگرفته قابل تقدیر است و دولت نیز خود را در حد توان همراه و پشتیبان این مسیر میداند.
پزشکیان در ادامه عمل به آموزهها و سیره حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) را کلید رفع بسیاری از مشکلات مبتلابه کشور دانست و تصریح کرد: سیره و کلام امام علی (ع) برای جامعه اسلامی، صرفاً مجموعهای از توصیههای اخلاقی یا نصایح فردی نیست، بلکه دستورالعملی روشن و اجرایی برای اداره جامعه و حکمرانی عادلانه است. اگر مدعی پیروی از آن حضرت هستیم، موظفیم دستورات ایشان را در رفتار، تصمیمگیری و سیاستگذاریها بهطور عملی اجرا کنیم، نه آنکه تنها به اظهار محبت یا بزرگداشتهای ظاهری بسنده شود.
رئیسجمهور با تأکید بر اینکه قرآن کریم و فرمایشات امیرالمؤمنین (ع) باید بهعنوان «دستور اجرا» در نظر گرفته شود، خاطرنشان کرد: وقتی امام (ع) انجام کاری را امر و از کاری نهی میکند، تکلیف ما روشن است. اگر رفتار، تصمیم یا سیاست ما خارج از این مسیر باشد، نمیتوان ادعای پیروی از راه علوی داشت. ملاک دینداری و تشیع، عمل به عدالت، انصاف و رعایت حقوق مردم است.
پزشکیان با اشاره به نامه تاریخی امیرالمؤمنین (ع) به مالک اشتر، این نامه را منشور جامع حکمرانی اسلامی دانست و افزود: در این فرمان، حاکم به پرهیز از تبعیت از هوای نفس، رعایت انصاف نسبت به دوست و دشمن، گشودن دل به رحمت برای مردم و پرهیز از خشونت و تندی بیمورد توصیه شده است. مردم یا در دین با ما برابرند یا در آفرینش همانند ما هستند و ممکن است بهسبب مشکلات اجتماعی و شرایط سخت، دچار خطا شوند؛ در چنین شرایطی، وظیفه حاکم، برخورد همراه با گذشت، رحمت و انصاف است.
رئیسجمهور با تأکید بر مسئولیت سنگین صاحبان قدرت، تصریح کرد: از نگاه امیرالمؤمنین (ع)، مسئولیت به معنای برتری نیست، بلکه امانتی الهی است و حتی بالاتر از حاکم، خداوند قرار دارد. هیچ مسئولی حق ندارد خود را در جایگاهی ببیند که گویی از حسابکشی و پاسخگویی مصون است. برخورد عادلانه، پرهیز از تندخویی و تواضع در برابر مردم، لازمه حکمرانی اسلامی است.
پزشکیان با اشاره به ریشه بسیاری از اختلافات اجتماعی و سیاسی، گفت: بسیاری از نزاعها و تنشها حاصل «منیت» و غلبه هوای نفس است؛ جایی که افراد بهدنبال منافع شخصی، شهرت یا قدرت بیشتر هستند. اگر از «من» عبور کنیم و به «ما» برسیم، بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد و جامعه به سمت همدلی و انسجام حرکت میکند.
رئیسجمهور با تأکید بر ضرورت تحقق عدالت اجتماعی، اظهار داشت: دولت خود را موظف میداند در حوزه اقتصاد، معیشت و توزیع منابع، عدالت را مبنا قرار دهد. سیاستهای حمایتی و یارانهای باید بهگونهای اصلاح شود که منابع بهصورت مستقیم و عادلانه به مردم، بهویژه اقشار نیازمند، برسد و منافع آن در مسیر توزیع هدر نرود یا موجب تبعیض نشود.
پزشکیان افزود: در حوزه کالاهای اساسی، انرژی، بنزین، گاز و برق، اگر عدالت مدنظر است، باید سهم مردم بهصورت برابر و شفاف تعریف شود. نمیتوان شرایطی را پذیرفت که برخی بهواسطه مصرف بیشتر، از یارانههای پنهان بیشتری بهرهمند شوند، در حالی که بخش قابل توجهی از مردم عملاً سهمی از این منابع ندارند. دولت در این مسیر مصمم است و اجازه نخواهد داد اجرای عدالت، قربانی فشارها یا منافع گروهی شود.
رئیسجمهور با اشاره به همکاری دولت با مجلس در اصلاح سیاستهای حمایتی، تأکید کرد: هدف دولت، کاهش فشار معیشتی بر مردم و جلوگیری از ایجاد فساد در زنجیره تأمین و توزیع است و در این مسیر از نقد، نظارت و همراهی همه دلسوزان کشور استقبال میکند.
پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از ادعاهای کشورهای مدعی حقوق بشر، بهویژه ایالات متحده آمریکا و همپیمانانش، گفت: جنایات آشکار علیه مردم مظلوم، بهویژه زنان و کودکان، در حالی صورت میگیرد که همان عاملان، دم از انسانیت، دموکراسی و حقوق بشر میزنند. این دوگانگی، چهره واقعی مدعیان دروغین حقوق بشر را آشکار کرده است.
رئیسجمهور با تأکید بر اینکه ملت ایران با اتکا به ایمان، وحدت و پایبندی به عدالت، در برابر فشارها ایستادگی خواهد کرد، اظهار داشت: هیچ قدرتی نمیتواند ملتی را که در مسیر حق و عدالت حرکت میکند، به زانو درآورد.
پزشکیان در پایان، با قدردانی از تلاشها و فداکاریهای نیروهای خدوم کشور، بهویژه در حوزه امنیت و خدمترسانی به مردم، تصریح کرد: دولت خود را خدمتگزار مردم میداند و تمام توان خود را برای رفع مشکلات، تحقق عدالت و حفظ کرامت انسانی به کار خواهد گرفت. امیدوارم خداوند ما را در پیشگاه مردم، شهدا و در نهایت در پیشگاه خود، روسفید و سرافراز قرار دهد.
سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل فراجا نیزطی سخنانی در این مراسم، با تأکید بر اینکه اجرای این پروژه در مدت ۱۹۰ روز بار دیگر اصل «خواستن، توانستن است» را به اثبات رساند، اعلام کرد: این طرح با تکیه بر اراده، تلاش مستمر، بهرهگیری از روشهای صنعتی و علمی و پشتوانه معنوی اهلبیت (ع) به سرانجام رسید.
سردار رادان سه دستاورد مهم این پروژه را تشریح کرد و اظهار داشت: بازچرخانی ۷۰ درصد آب مصرفی، استفاده گسترده از انرژی خورشیدی و تجهیزات کاهش مصرف انرژی و اجرای ۱۵۰۰ واحد مسکونی در ۱۹ بلوک و مجموع ۱۸۰ هزار متر مربع، بهگونهای که بهطور میانگین هر روز یک طبقه آماده بهرهبرداری شده است، که این موفقیت میتواند الگوی پروژههای آتی باشد.
منبع: ریاست جمهوری