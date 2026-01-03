مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور گفت: ترافیک سنگین در آزادراه تهران - کرج – قزوین حدفاصل پل کلاک تا استاندارد گزارش شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری-ایمان محرابی نیا مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه های کشور اظهار داشت:ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر(جنوب به شمال) محدوده سیاه بیشه،آزادراه تهران – شمال مسیر(جنوب به شمال) حدفاصل تونل البرز تا انتهای آزادراه را شاهد هستیم. 

وی افزود:تردد روان در محورهای هراز ، فیروزکوه ، محور قدیم تهران – بومهن ، آزادراه تهران - پردیس و آزادراه قزوین - رشت مسیر(رفت و برگشت) ، محور چالوس و آزادراه تهران – شمال مسیر(شمال به جنوب)  را شاهد هستیم. 

او در خصوص آخرین وضعیت جوی ترافیکی سایر محور ها گفت: ترافیک سنگین در آزادراه تهران - کرج – قزوین حدفاصل پل کلاک تا استاندارد گزارش شده است.

وی ادامه داد:بارش برف و باران در برخی از محورهای استان های آذربایجان غربی ، آذربایجان شرقی ، البرز ، اردبیل ، زنجان و کردستان را شاهد هستیم. 

 

