روزنامه‌های امروز به موضوعاتی نظیر سخنان رهبر معظم انقلاب درخصوص اعتراض و اغتشاش و ربایش رئیس‌جمهور ونزوئلا توسط آمریکا پرداخته‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - اغتشاشگر را باید سر جایش نشاند، ربایش مادورو و گرد و خاک ساپینتو از عناوین روزنامه‌های امروز است.

روزنامه همشهری

روزنامه سازندگی

روزنامه فرهیختگان

روزنامه وطن امروز

روزنامه هم میهن

روزنامه خراسان

روزنامه شرق

روزنامه جمهوری اسلامی

روزنامه صبح نو

روزنامه جوان

روزنامه جام جم

روزنامه ایران

روزنامه آرمان امروز

روزنامه کیهان

روزنامه شوت

روزنامه ایران ورزشی

روزنامه گل

روزنامه ابرار ورزشی

روزنامه خبر ورزشی

برچسب ها: صفحه نخست روزنامه ها ، روزنامه ها
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۱۴ دی
گفت‌وگوی تلفنی عراقچی با وزیر امور خارجه ونزوئلا
گفت وگوی سخنگوی وزارت امور خارجه با سفیر ایران در کاراکاس
اطلاعیه شورای اطلاع‌رسانی دولت درباره طرح جدید بهبود معیشت مردم
برگزاری مراسم ششمین سالگرد شهادت سردار سلیمانی با حضور پرشور مردم
پزشکیان: هدف دولت کاهش فشار معیشتی بر مردم است
رهبر انقلاب: با معترض حرف می‌زنیم؛ اغتشاش‌گر را باید سر جایش نشاند
بیانیه وزارت خارجه ایران در پی تجاوز نظامی آمریکا به ونزوئلا
ترور بزدلانه سردار سلیمانی مصداق بارز اقدام شنیع تجاوزکارانه آمریکا است
واکنش سفارت ایران به لفاظی چند نماینده مجلس انگلیس
ترامپ پس از ناکامی در جنگ ۱۲ روزه، به دنبال بی‌ثبات‌سازی ایران است
نامه فوری ایران به سازمان ملل در پی اظهارات مداخله‌جویانه و تهدیدات اخیر ترامپ