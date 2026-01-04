باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - علی حمودی کارشناس فوتبال و پیشکسوت باشگاه استقلال، در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، در ارزیابی عملکرد آبیپوشان در دیدار اخیر مقابل سپاهان و همچنین حواشی مربوط به برخی بازیکنان این تیم، اظهار کرد: پیش از این مسابقه، این ذهنیت وجود داشت که اگر استقلال مقابل سپاهان شکست بخورد یا حتی به نتیجه تساوی برسد، شرایط ادامه همکاری ریکاردو ساپینتو چندان قطعی نباشد، اما واقعیت این است که در این بازی بازیکنان استقلال با تمام توان و انگیزه به میدان رفتند. کاملاً مشخص بود که بازیکنان برای شخصیت تیم، اعتبار نام استقلال و حتی برای سرمربی تیم میجنگند و شرایط مسابقه را بهخوبی درک کرده بودند.
وی ادامه داد: به اعتقاد من اگر استقلال همین روند و سبک بازی را ادامه دهد، با وجود فاصلهای که در حال حاضر در جدول ردهبندی ایجاد شده، همچنان میتواند یکی از مدعیان جدی قهرمانی باشد. تیم هم از نظر نظم تاکتیکی شرایط مناسبی داشت و هم از نظر تعهد، فداکاری و دوندگی که این موضوع بهوضوح در جریان بازی دیده میشد. احساس شخصی من این است که این روحیه بیش از هر چیز، به خاطر حمایت از سرمربی و شرایط سختی است که تیم در آن مقطع تجربه میکرد.
این پیشکسوت استقلال در ادامه با اشاره به حواشی اخیر پیرامون رامین رضائیان و ابوالفضل جلالی و شایعات مربوط به جدایی این دو بازیکن گفت: همه میدانیم استقلال در هفتههای اخیر با حاشیههای مختلفی مواجه بوده است؛ از جمله موضوعاتی که درباره رامین رضائیان و ابوالفضل جلالی مطرح شد. ساپینتو هم پس از بازی دوباره به این مسائل اشاره کرد. به نظر من، در شرایطی که پنجره نقلوانتقالات بسته است و باشگاه محدودیت جدی برای جذب بازیکن دارد، باید از داشتههای فعلی تیم بهخوبی محافظت شود.
حمودی افزود: زمانی که سرمربی تیم بهطور مداوم گارد میگیرد، مشخص است که نشانهها و سیگنالهایی را دیده است. با این حال، بازیکن هم نباید بیش از حد وارد حاشیه شود. اگر بازیکنی واقعاً تصمیم قطعی برای جدایی دارد، باید بهصورت شفاف این موضوع را اعلام کند و تکلیف خودش و باشگاه را روشن کند. اینکه مدام صحبت از جدایی باشد، اما بازیکن همچنان در تمرینات حضور داشته باشد و باعث افزایش حواشی شود، به نظرم رفتار حرفهای و درستی نیست.
وی تصریح کرد: وقتی بازیکن قرارداد دارد، موظف است به مفاد آن پایبند باشد و تابع تصمیمات باشگاه باشد. در چنین شرایطی باشگاه هم حق دارد بهراحتی اجازه جدایی ندهد، چرا که شرایط تیم خاص است. به اعتقاد من فشار زیادی به این بازیکنان وارد شده، اما اگر واقعاً قصد جدایی ندارند، میتوانند با آرامش به تیم برگردند و گذشته را جبران کنند.
پیشکسوت استقلال در ادامه خاطرنشان کرد: رامین رضائیان و ابوالفضل جلالی در چهار یا پنج هفته ابتدایی فصل جزو بازیکنان ثابت استقلال بودند و حتی در مقاطعی که تیم نتیجه نمیگرفت، جزو نفرات مؤثر و خوب تیم محسوب میشدند. هرچند بعدها به دلایل فنی و تغییر سیستم از ترکیب اصلی خارج شدند، اما این توانایی را دارند که دوباره به ترکیب بازگردند و به استقلال کمک کنند؛ مشروط بر اینکه بدون حاشیه و با تمرکز کامل کارشان را انجام دهند.
حمودی در ادامه درباره شرایط استقلال در رقابتهای جام حذفی و لیگ برتر اظهار کرد: جام حذفی همیشه جام شگفتیها بوده است، اما با توجه به سابقه و شخصیت باشگاه استقلال، نگرانی زیادی از این بابت وجود ندارد. استقلال در سالهای اخیر یا به فینال رسیده یا عنوان قهرمانی را کسب کرده و نشان داده توانایی تکرار این موفقیتها را دارد.
وی در پایان گفت: به نظر من استقلال باید تمرکز اصلی خود را روی لیگ برتر بگذارد. بازیهای بسیار حساسی در پیش است و برخی از این دیدارها عملاً حکم بازیهای ۶ امتیازی را دارند. از سوی دیگر، سپاهان و پرسپولیس هم مقابل یکدیگر قرار میگیرند و استقلال میتواند از امتیاز از دست دادن رقبا استفاده کند. اگر استقلال در بازیهای آینده، بهویژه دیدار مقابل تراکتور که به نظر میرسد میزبان هم باشد، امتیازهای لازم را جمعآوری کند، میتواند خودش را بیش از گذشته به صدر جدول نزدیک کند.