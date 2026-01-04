باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- علی ربانی مدیر بهینهسازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با اشاره به نقش راهبردی صنعت پتروشیمی در اقتصاد کشور گفت: صنعت پتروشیمی بهعنوان یکی از صنایع پیشران، حدود ۱۰ درصد گاز کشور را در بخشهای گاز خوراک، گاز سوخت و گاز نیروگاهی مصرف میکند.
وی افزود: این تفکیک برای آگاهی مردم شریف ایران اهمیت دارد تا بدانند صنعت پتروشیمی تنها صنعتی است که حدود ۹۰ درصد برق مورد نیاز خود را بهصورت خودتأمین تولید میکند.
وی افزود: گاز خوراک پتروشیمی بالاترین نرخ فروش گاز عمده در کشور را دارد و قیمت آن بر اساس فرمولی مشخص تعیین میشود که هر ماه با توجه به قیمتهای جهانی و شرایط عرضه در بازارهای بینالمللی، بهعلاوه قیمت داخلی، توسط وزارت نفت اعلام میشود.
وی ادامه داد: این نرخ، مبنای قیمتگذاری سایر صنایع نیز قرار میگیرد؛ بهگونهای که صنایع فولادی و گاز سوخت پتروشیمی حدود ۶۰ درصد این قیمت، صنعت سیمان حدود ۱۵ درصد و سایر صنایع در برخی موارد حتی کمتر از یک درصد این مبلغ را پرداخت میکنند.
او بیان کرد: بهطور نمونه، قیمت گاز خوراک در ماه گذشته حدود ۱۱ هزار تومان به ازای هر مترمکعب بوده است.
ربانی با اشاره به محدودیتهای فصلی گاز اظهار کرد: در فصل سرد سال و با افزایش مصرف در بخشهای خانگی، تجاری و صنایع جزء، بخش صنعت با محدودیت جدی مواجه میشود. در حال حاضر این محدودیت بیش از ۴۰ میلیون مترمکعب در روز است که منجر به کاهش قابلتوجه درآمد دولت میشود. این کاهش درآمد، روزانه حدود ۶۰۰ میلیارد تومان و ماهانه بیش از ۱۸ همت برآورد میشود که فشار اقتصادی سنگینی را به کشور وارد میکند.
مدیر بهینهسازی شرکت پتروشیمی با اشاره به اجرای پویش «نبض انرژی» گفت: از سال گذشته با راهاندازی این پویش تلاش کردیم با مشارکت مردم و کاهش درصدی مصرف انرژی، ضمن انجام اقدامات خیرخواهانه اجتماعی، بخشی از کمبود گاز در صنعت را جبران کنیم. سال گذشته با مشارکت ۱۴۰ هزار خانوار در استانهای مختلف، تنها در استان مازندران موفق شدیم ۴۱ میلیون مترمکعب کاهش مصرف گاز داشته باشیم که این موضوع موجب حفظ فعالیت دو واحد پتروشیمی و ورود حدود ۲۰۰ میلیون دلار ارز بیشتر به بازار شد.
وی ادامه داد: امسال نیز تا این لحظه، علیرغم تمرکز اعلامی شرکت ملی گاز بر استانهای گیلان، مازندران و گلستان، بیش از ۲۴۰ هزار خانوار به این پویش پیوستهاند و این روند همچنان ادامه دارد. امیدواریم امسال بتوانیم با کمک مردم، بدون کاهش سطح رفاه، میزان بیشتری از اتلاف انرژی را کاهش دهیم.
ربانی با اشاره به دستاوردهای اجتماعی و زیستمحیطی این طرح افزود: سال گذشته با همکاری مردم، صف انتظار دریافت ویلچر در پنج استان به صفر رسید و ۶۱۰ نفر از لیست انتظار خارج شدند. همچنین حدود ۸۰ هزار تن کاهش انتشار کربن به ثبت رسید.
وی ادامه داد:گزارشهای دریافتی نشان میدهد استانها و شهرهایی که مشارکت بیشتری داشتهاند، بهبود کیفیت هوا و حتی افزایش بارندگی را تجربه کردهاند که نشاندهنده تأثیر کاهش مصرف انرژی بر محیطزیست و کیفیت زندگی است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: سال گذشته در قالب این طرح، ۱۳۰ میلیارد تومان جایزه به مردم اهدا شد و امسال ارزش جوایز از ۲۰۰ میلیارد تومان فراتر خواهد رفت. امیدواریم مردم با پیوستن به سایت «نبض انرژی» در طرحی که «از مردم و برای مردم» طراحی شده است، به تقویت همدلی و همراهی ملی برای عبور از روزهای پیشرو کمک کنند.