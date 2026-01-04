مهدی طارمی مهاجم تیم ملی فوتبال کشورمان اولین جام خود در یونان را بدست آورد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اکبر باقری - تیم‌های فوتبال المپیاکوس و اواف‌ای سرته در سوپرجام یونان شامگاه شنبه ۱۳ دی رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی در وقت‌های قانونی ۹۰ دقیقه با تساوی بدون گل خاتمه یافت تا بازی به وقت‌های اضافه کشیده شود.

مهدی طارمی که از ابتدا در ترکیب تیمش بود در دقیقه ۹۵ و از روی نقطه پنالتی موفق شد گل اول بازی را به ثمر برساند. کالوگرپولوس و یوسف یازیچی به ترتیب در دقایق ۱۰۷ و ۱۱۳ گل‌های دیگر المپیاکوس را در این بازی به ثمر رساندند.

مهدی طارمی در ایران،پرتغال، ایتالیا و یونان موفق شده است قهرمانی و نایب قهرمانی را تجربه کند همچنین عناوین انفرادی زیادی را در دوران فوتبال خود بدست آورده است از جمله آقای گلی در ایران و پرتغال همچنین برترین گلزن لژیونر آسیا در فوتبال جهان، طارمی در زمان حضورش در پورتو یکی از زیباترین گل های خود را در لیگ قهرمانان اروپا مقابل چلسی به ثمر رساند.