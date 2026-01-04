امروز یکشنبه ۱۴ دی‌ماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۵۴  میلیون تومان به فروش می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امروز یکشنبه ۱۴ دی‌ماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۵۴  میلیون تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۴ میلیون و ۶۸۲  هزار تومان معامله می‌شود.

برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛

محصول  نرخ
سکه طرح جدید  ۱۵۴ میلیون تومان
سکه طرح قدیم ۱۴۵  میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
نیم سکه ۸۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
ربع سکه ۵۱ میلیون  تومان
سکه گرمی  ۲۲ میلیون تومان
طلای ۱۸ عیار ۱۴ میلیون و ۶۸۲ هزار تومان
طلای ۲۴ عیار ۱۹ میلیون و ۵۷۴ هزار تومان

 

برچسب ها: قیمت طلا ، قیمت سکه
خبرهای مرتبط
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۱ دی ماه ۱۴۰۴
طلای جهانی در مسیر ثبت بهترین رکورد ۴۶ سال اخیر
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۰ دی ماه ۱۴۰۴
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۵
Iran (Islamic Republic of)
یاسر
۱۵:۰۳ ۱۴ دی ۱۴۰۴
بخدا مردم رو دیوانه کردین با این قیمت ها دیگه درست نمیشه
۰
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۸ ۱۴ دی ۱۴۰۴
گران تر شد
۰
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۳ ۱۴ دی ۱۴۰۴
قیمت طلا ودلار را کنترل کنید .ودلالها را بگیرید واعدام کنید
مالیات سنگین برای خریدارن طلا بگذارید.
۱
۷
پاسخ دادن
اعتبار کالا برگ برای ۸۶ میلیون ایرانی شارژ شده است/ ارز ترجیحی حذف نشده است+ فیلم
مرحله آزمایشی سرشماری عمومی نفوس و مسکن آغاز شد
ساعت پروازهای امارات تا ۱۰ ژانویه تغییر کرد
عرضه ارز پتروشیمی‌ها از فردا به تالار دوم منتقل می‌شود
بازگشت آلودگی هوا به کلان شهر‌ها از ۱۵ دی ماه
پرواز‌های امارات به شهر فرودگاهی طبق روال انجام می‌شود
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۱۴ دی ماه
اثر بودجه سال آینده بر قیمت کالا‌های اساسی و معیشت خانوار
عدم بازگشت ارز صادراتی زمینه ساز افزایش نرخ ارز می‌شود
اجرای ماده ۵۰؛ مسیر اصلاح تخصیص اراضی و آرام‌سازی بازار مسکن
آخرین اخبار
بازگشت آلودگی هوا به کلان شهر‌ها از ۱۵ دی ماه
اعتبار کالا برگ برای ۸۶ میلیون ایرانی شارژ شده است/ ارز ترجیحی حذف نشده است+ فیلم
مرحله آزمایشی سرشماری عمومی نفوس و مسکن آغاز شد
اجرای ماده ۵۰؛ مسیر اصلاح تخصیص اراضی و آرام‌سازی بازار مسکن
عدم بازگشت ارز صادراتی زمینه ساز افزایش نرخ ارز می‌شود
عرضه ارز پتروشیمی‌ها از فردا به تالار دوم منتقل می‌شود
ساعت پروازهای امارات تا ۱۰ ژانویه تغییر کرد
پرواز‌های امارات به شهر فرودگاهی طبق روال انجام می‌شود
تکمیل واحد کیفی سازی بنزین (CCR) تا سال آینده
اثر بودجه سال آینده بر قیمت کالا‌های اساسی و معیشت خانوار
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۱۴ دی ماه
پیش بینی قیمت دلار در ۱۰ روز آینده
بستر عملیاتی شدن توافقنامه تجارت آزاد فراهم شد
تسهیل صدور مجوزهای مرتبط با طرح‌های جامع در مناطق آزاد
احتمال ورود ملخ صحرایی به کشور در اواخر زمستان
۷۲ درصد از گاز تولیدی کشور مصرف شد
رشد ۳۰ درصدی صادرات کفش در سال آینده/۱۲۰ میلیون دلار سهم صادرات کفش ایرانی است
پاسخ به شایعه استفاده از کنتور‌های هوشمند به منظور قطع برق
هیچ‌یک از نیروگاه‌های استان تهران مازوت مصرف نمی‌کنند
مصرف ماهانه ۶۰ هزارتن گوشت قرمز در کشور
اطلاعیه شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در خصوص پرواز تهران _ اهواز
سند اقتصاد دیجیتال مناطق آزاد نهایی شد
۱۵ هزار مگاوات واحد نیروگاهی حرارتی و تجدیدپذیر در حال احداث است
تخصیص ۱۰ همت اعتبار به زنجیره پوشاک/ افزایش سهم مالیات بر درآمد به ۶۲ درصد
افزایش ۹۶۲ واحدی شاخص کل بورس در مقابل ریزش شاخص کل هم وزن
حجم نفت درجای آزادگان جنوبی به ۲۵.۳ میلیارد بشکه می‌رسد/ آزادگان در بزنگاه ژئوپلیتیکی
۵ معیار انتخاب دوره مهارتی برای ورود سریع‌تر به بازار کار
بهترین مرکز فروش دستگاه لیزر الکساندرایت در ایران کدام است؟
ذخایر فعلی نهاده‌های دامی بالاتر از نیاز ماهانه کشور است
کاهش ۳۰ درصدی مصارف سرمایشی در تابستان امسال