باشگاه خبرنگاران جوان - امروز یکشنبه ۱۴ دیماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۵۴ میلیون تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۴ میلیون و ۶۸۲ هزار تومان معامله میشود.
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۱۵۴ میلیون تومان
|سکه طرح قدیم
|۱۴۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
|نیم سکه
|۸۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|ربع سکه
|۵۱ میلیون تومان
|سکه گرمی
|۲۲ میلیون تومان
|طلای ۱۸ عیار
|۱۴ میلیون و ۶۸۲ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۱۹ میلیون و ۵۷۴ هزار تومان