باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- شعبان زاده رئیس کمیسیون صادرات جامعه صنعت کفش ایران با اشاره به رشد صادرات در صنعت کفش ایران گفت: بازار صادراتی کفش ایران در ۳۴ کشور که شامل عراق، افغانستان، برخی کشورهای منطقه و کشورهای آفریقایی است.

عضو هیات مدیره جامعه صنعت کفش ایران بر افزایش کیفیت و رقابت‌پذیری کفش ایران با کالاهای مشابه خارجی تاکید کرد و گفت: هدف‌ از برگزاری نمایشگاه کفش، توجه به زنجیره‌ تکامل کفش، بهبود جایگاه صنعت کفش ایران و پاسخ به نیازهای بازار و رقابت با کشورهای دیگر است.

وی با اشاره به اینکه ۷۰ هزار دعوتنامه به فعالان و مخاطبان تخصصی صنعت کفش ارسال شده است تا فروشندگان، بازرگانان و تولیدکنندگان کفش در کشور شناسایی شوند، افزود: در این دوره حضور برخی کشورهای خارجی افزایش یافته است و حدود ۱۳ شرکت خارجی حضور دارند.

وی افزود:نمایشگاه صنعت کفش ایران که از ۲۲ تا ۲۵ دی ماه ۱۴۰۴ در محل نمایشگاه های بین المللی شهر آفتاب تهران برگزار خواهد شد؛ رویدادی تخصصی که با هدف نمایش توانمندی های تولیدی، تجاری و صادراتی صنعت کفش کشور، فعالان این حوزه را گرد هم می آورد.

شعبان زاده خاطر نشان کرد: شرکت‌های تولیدکننده کفش ایرانی تمایل زیادی به حضور در نمایشگاه دارند، اما مسائل اجرایی و ظرفیت‌ها برای سال آینده باید به‌طور کامل محقق شود تا ظرفیت بخش ایران به صورت ۱۰۰ درصد پوشش داده شود.

وی با بیان اینکه صنعتگران کفش در حوزه تولید و توزیع با وجود مشکلات با قدرت ادامه می دهند، گفت: تاکنون ۹ دوره این نمایشگاه در استان قم برگزار شده و دومین دوره آن امسال در تهران برگزار می شود.

وی با اشاره به مشکلات تولیدکنندگان این صنعت، کمبود مواد اولیه را از مهمترین این مشکلات برشمرد و گفت: صنعت کفش از آن دسته صنایعی است که موتور محرکِ تولید ۷۰ صنعت دیگر محسوب می‌شود زیرا بالغ بر سه هزار و ۱۰۰ آیتم مواد اولیه و اجزای تولید کفش وجود دارد به طوری که از دمپایی پلاستیکی تا کفش‌های فاخر چرم. مواد داخلی و خارجی در دسته‌بندی‌های متعدد وجود دارند و هم مواد سبک و هم سنگین زیادی به کار می‌رود.

شعبان زاده از سیاست رفع تعهد ارزی صادرکنندگان کفش انتقاد کرد و گفت: تفاوت نرخ ارز برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان با نرخ ارز در بازار موجب فساد می شود و انتظار می رود با سیاست گذاری های جدید در بانک مرکزی، بتوان به صادرات در این بخش رونق داد و به رشد ۳۰ درصدی صادرات کفش در سال ۱۴۰۵ رسید.

عضو هیات مدیره جامعه صنعت کفش ایران به موضوع قاچاق نیز اشاره کرد و گفت: کمبودها و ناترازی در تامین ارز باعث افزایش قاچاق می‌شود؛ با این حال در سه سال اخیر با ورود تولیدکنندگان جوان و خلاق، صنعت مد و برندینگ داخلی رونق یافته و بسیاری از برندها با نام داخلی فعالیت می‌کنند و سهم بیرونی را کاهش داده‌اند.

به گفته وی، صنعت کفش جزو صنایع کم آب بر و اشتغال زا بوده و از آنجا که دومین صنعت اشتغال زا با ۵۰۰ هزار نفر جمعیت فعال در این بخش به شمار می رود، برای دولت نیز اهمیت دارد.

شعبان زاده خاطر نشان کرد که با تلاش فعالان این صنعت توانستیم برندینگ کفش ایرانی را تثبیت کنیم و نشان کفش ایرانی را به جایگاه اصلی برسانیم.

در ادامه این نشست، عباس تقدسی نژاد مدیرعامل مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب با بیان اینکه سالانه حدود ۲۷۰ میلیون جفت کفش در کشور تولید می شود، گردش مالی صنعت کفش در جهان را ۴۵۰ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: گردش مالی صنعت کفش در سال ۲۰۲۵ برآورد شده است و پیش بینی شده است که در سال ۲۰۲۶ این رقم به ۵۵۰ میلیارد دلار خواهد رسید.

وی افزود: صنعت کفش از قرن ۱۸ و ۱۹ صنعتی شده است و در کشور ما نیز یک سبقه تاریخی در کشور ما دارد و بعضی از برندها مثل برندهای چرم تبریز بسیار معروف هستند که در این دوره از نمایشگاه، برندهای تولیدی آخرین دستاوردهای خود را به نمایش خواهند گذاشت.

وی با اشاره به مشکلات اصناف و بازاریان گفت: با پیگیری مسئولان مربوطه امیدواریم شاهد یک تحول جدی در حوزه‌های اقتصادی و تجاری کشور در سال جدید باشیم و مشکلات اصناف و بازاریان کاهش یابد.

وی با یادآوری نقش تاریخی بازاریان در حمایت از کشور، خاطرنشان کرد: ما می‌دانیم که عمده هزینه‌های جنگ هشت ساله را بازاری‌ها و اصناف متحمل شدند و همواره پایبندی خود را به نظام جمهوری اسلامی نشان داده‌اند. امیدواریم در سال‌های آینده شاهد اتفاقاتی باشیم که به کاهش مشکلات این عزیزان منجر شود؛ چرا که بهبود وضعیت آن‌ها مستقیماً بر خروجی اقتصادی کشور مؤثر خواهد بود.