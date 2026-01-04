باشگاه خبرنگاران جوان؛ تفاهم‌نامه همکاری میان ایزیپو و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با هدف توسعه همکاری‌های مشترک، حمایت از صنایع کوچک و متوسط و تقویت زیرساخت‌های صنعتی در محدوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی منعقد شد.

این تفاهم‌نامه طی مراسمی به امضای رضا مسرور دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و رضا انصاری معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران رسید.

این تفاهم‌نامه در راستای تحقق شعار سال «سرمایه‌گذاری برای تولید»، افزایش هم‌افزایی بین‌بخشی در دولت وفاق ملی، ارتقای بهره‌وری و ایجاد سازوکارهای منسجم همکاری میان دو دستگاه امضا شده است.

توانمندسازی صنایع کوچک و متوسط و بنگاه‌های اقتصادی مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و شهرک‌ها و نواحی صنعتی، حمایت از بنگاه‌های صادرات‌محور، انتقال تجربیات در حوزه طراحی، اجرا و توسعه شهرک‌ها و نواحی صنعتی و امکان ایجاد و بهره‌برداری از پهنه‌های صنعتی در قالب شهرک‌ها، نواحی و مجتمع‌های صنعتی و صنفی از مهم‌ترین محورهای این تفاهم‌نامه است.

بر اساس این تفاهم‌نامه، تسهیل در صدور مجوزها و همکاری مشترک در زمینه نحوه اداره و راهبری شهرک‌ها و نواحی صنعتی واقع در محدوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با حفظ مالکیت ایزیپو و شرکت‌های تابعه و در چارچوب مدیریت یکپارچه مناطق آزاد، در دستور کار طرفین قرار دارد.

مطالعه، طراحی، اجرا و توسعه شهرک‌ها و نواحی صنعتی در محدوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، تکمیل زیرساخت‌ها به‌صورت مرحله‌ای و مطابق طرح‌های جامع مصوب و همکاری در صدور مجوزهای مرتبط با سامانه‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از جمله تعهدات سازمان ایزیپو در این تفاهم‌نامه است.

همچنین اولویت‌دهی به ایجاد و تکمیل زیرساخت‌های شهرک‌ها و نواحی صنعتی واقع در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، واگذاری زمین به سرمایه‌گذاران صرفاً بر اساس مجوزهای صادره از سوی سازمان‌های مناطق آزاد و هماهنگی با صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری صنایع کوچک برای تسهیل ارائه خدمات و صدور ضمانت‌نامه‌های مورد نیاز واحدهای صنعتی از دیگر تعهدات ایزیپو به شمار می‌رود.

در مقابل، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی متعهد شده است نسبت به تسهیل صدور مجوزهای مرتبط با طرح‌های جامع، پروانه‌های بهره‌برداری و فرآیند ایجاد، راهبری و نگهداری مناطق ویژه اقتصادی تحت پوشش ایزیپو و شرکت‌های تابعه اقدام کند و زیرساخت‌های مورد نیاز تا ورودی شهرک‌ها و نواحی صنعتی را فراهم سازد.

بهره‌گیری از ظرفیت مناطق ویژه اقتصادی که پس از تصویب مناطق آزاد جدید در محدوده آن‌ها قرار گرفته‌اند، اداره و راهبری شهرک‌ها و نواحی صنعتی موجود در محدوده مناطق آزاد جدید و همچنین هدایت سرمایه‌گذاران برای استقرار در این شهرک‌ها با بهره‌مندی از مشوق‌های مناطق آزاد از دیگر تعهدات این دبیرخانه است.

بر اساس این تفاهم‌نامه، کمیته‌ای مشترک متشکل از نمایندگان ایزیپو و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد مسئولیت پیگیری و اجرای مفاد آن را بر عهده خواهد داشت و دو دستگاه موظف شدند ضمن ابلاغ این تفاهم‌نامه به زیرمجموعه‌های خود در سراسر کشور، زمینه اجرایی شدن آن را فراهم کنند.