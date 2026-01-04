باشگاه خبرنگاران جوان - صدیف بیک‌زاده روز یکشنبه با اشاره به برگزاری چهارمین نمایشگاه بین‌المللی اوراسیا، اظهار داشت: این نمایشگاه به‌تدریج فرآیندی را طی می‌کند که بر قدمت و گستره آن افزوده می‌شود. ما در سال نخست با چهار هزار متر مربع فضای مفید آغاز کردیم، در دوره دوم به هشت‌هزار متر و در دوره سوم به ۱۰ هزار متر مربع رسیدیم و پیش‌بینی می‌کنیم در دوره چهارم نیز این روند رشد تداوم یابد.

وی، عامل اصلی این رشد را امضای «توافقنامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا» دانست و افزود: با امضای این توافقنامه و کاهش تعرفه‌ها، بستری افزون بر ۸۵ درصد برای تسهیل تجارت فراهم شده است. در این فضا، نمایشگاه به عنوان کم‌هزینه‌ترین، موثرترین و ماندگارترین ابزار برای حضور و توسعه بازار در کشورهای اوراسیا عمل می‌کند.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران، کشورهای عضو این اتحادیه از جمله روسیه را بازارهایی مهم برای صادرات محصولاتی چون مواد غذایی، مصالح ساختمانی، محصولات پتروشیمی و فلزات برشمرد و تصریح‌کرد: برگزاری این نمایشگاه با پذیرش هیات‌های تجاری از اوراسیا و حضور بنگاه‌های اقتصادی ایرانی، نقطه آغاز کار عملیاتی پس از امضای توافقنامه است. مذاکرات رودررو و بنگاه به بنگاه، می‌تواند به انعقاد قراردادها و توسعه تجارت منجر شود.

بیک‌زاده، مهم‌ترین چالش و سؤال در حوزه تجارت با اوراسیا را «ایجاد اعتماد متقابل» بین بنگاه‌های اقتصادی دو طرف عنوان کرد و گفت: معتقدیم نمایشگاه بین‌المللی، مناسب‌ترین و مؤثرترین ابزار برای ایجاد این اعتماد و تسهیل توسعه تجارت ایران با این منطقه است.

وی در بخش دیگری از سخنانش به تسهیلات در نظر گرفته شده برای شرکت‌کنندگان اشاره کرد و بیان‌داشت: شرکت‌کنندگان خارجی عموماً در قالب هیأت‌های تجاری با حداقل هزینه در بخش‌هایی مانند اقامت و حمل‌ونقل پذیرش می‌شوند. برای شرکت‌های داخلی نیز با استفاده از ظرفیت‌های سازمان توسعه تجارت و این شرکت، تخفیف ترجیحی حداقل ۲۰ درصدی برای حضور در این نمایشگاه پیش‌بینی شده که قطعاً اعمال خواهد شد.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران با بیان اینکه حضور پررنگ‌تر مقامات منطقه‌ای اوراسیا و برگزاری کارگاه‌های آموزشی در کنار نمایشگاه، بستر توافق‌های کلان را هموارتر می‌کند، به فرصت‌های پیش‌رو اشاره کرد و گفت: اوضاع کنونی منطقه به ویژه برای کشوری مانند روسیه که بازارهای اروپایی را از دست داده، فرصت بسیار مناسبی برای فعالان اقتصادی ایران است تا بتوانند جایگزین صادرکنندگان اروپایی شوند. البته این امر مستلزم تطبیق استانداردهای کالاهای ایرانی با بازارهای هدف در میان‌مدت است.

وی یادآوری کرد: علاوه بر پنج کشور عضو اتحادیه اوراسیا، می‌توان از این نمایشگاه به عنوان پلی برای دستیابی به بازارهای گسترده‌تر کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (CIS) مانند آذربایجان و دیگران نیز استفاده کرد و توسعه تجاری ایران در منطقه را شتاب بیشتری بخشید.

گفتنی است، در راستای اجرای توافقنامه تجارت آزاد ایران با اوراسیا، چهارمین دوره نمایشگاه بین‌المللی اوراسیا از ۱۲ تا ۱۵ بهمن ماه در تهران برگزار خواهد شد. این رویداد فرصت مناسبی برای فعالان اقتصادی، تجار و تولیدکنندگان ایرانی و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا فراهم می‌آورد تا ضمن آشنایی با ظرفیت‌های موجود، زمینه تعمیق همکاری‌های تجاری و سرمایه‌گذاری مشترک را بیش از پیش فراهم کنند.

منبع: سازمان توسعه تجارت