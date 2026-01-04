باشگاه خبرنگاران جوان - آناهیتا کشاورزی گفت: در شرایطی که پدیده سالمندی جمعیت به یکی از مهمترین چالشهای نظام سلامت کشور تبدیل شده است، سازمان بیمه سلامت ایران طی سالهای اخیر رویکردی فعال و برنامهمحور را برای پاسخ به نیازهای این گروه جمعیتی در پیش گرفته است.
وی با اشاره به آغاز مسیر حمایتهای بیمهای از سالمندان گفت: نخستین اقدام، بررسی وضعیت موجود بسته خدمات تحت پوشش سالمندان و شناسایی خلاهای موجود بود، زیرا هرگونه سیاستگذاری بدون شناخت دقیق از وضعیت فعلی، اثربخش نخواهد بود، در همین راستا، سازمان بیمه سلامت ایران مطالعات گستردهای را با تکیه بر مقالات علمی، کتابها، پایاننامهها و منابع تخصصی داخلی و بینالمللی انجام داد.
وی ادامه داد: رویکرد این سازمان، حرکت به سمت تصمیمگیری مبتنی بر شواهد علمی و تجربیات موفق جهانی بوده است، موضوعی که در نظامهای بیمهای پیشرفته، یکی از ارکان اصلی اصلاحات ساختاری محسوب میشود.
کشاورزی در ادامه با اشاره به اهمیت تعامل علمی اظهار کرد: حضور در نشستهای تخصصی و استفاده از تجربیات سایر کشورها، به ویژه در حوزه مراقبتهای طولانیمدت، نقش مهمی در تکمیل نگاه سیاستی سازمان دارد. در همین چارچوب، مشارکت در نشست علمی «چالشهای پوشش بیمه سالمندان» در دانشگاه علوم توانبخشی و همچنین وبینار مشترک با کشور چین با محوریت «مراقبت طولانی مدت» (Long Term Care)، فرصتی برای مقایسه تطبیقی نظامهای حمایتی سالمندان فراهم کرد.
وی افزود: از منظر تحلیلی، یکی از نقاط عطف این برنامهها، تدوین برنامههای عملیاتی مشخص در سال ۱۴۰۳ است، سه برنامه کلیدی شامل تدوین بسته خدمات توانبخشی در منزل و خانههای سالمندان، افزایش پوشش بیمهای خدمات بخش غیردولتی و پوشش کامل تعرفههای دولتی برای خدمات بستری و سرپایی سالمندان بالای ۶۵ سال، نشاندهنده حرکت از سیاستگذاری کلی به سمت اقدامات اجرایی و قابل سنجش است.
مدیرکل سلامت خانواده و نظام ارجاع سازمان بیمه سلامت ایران گفت: کاهش پرداخت از جیب سالمندان یکی از اولویتهای اصلی سازمان بیمه سلامت ایران است و به همین دلیل پیشنهادهای مشخصی برای اصلاح پوشش بیمهای به شورای عالی بیمه سلامت ارائه شده است.
وی ادامه داد: در گزارش عملکرد ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نیز، تایید ۶ برنامه عملیاتی در وزارت بهداشت را میتوان نشانهای از همافزایی بینبخشی و پذیرش رویکرد سازمان بیمه سلامت در سطح سیاستگذاری کلان دانست و پوشش بیمهای بسته جدید خدمات سلامت سالمندان، از جمله خدمات مراقبت در منزل و تجهیزات کمک حرکتی و مراقبتی، بیانگر توجه به ابعاد اجتماعی و عملکردی سلامت سالمندان، فراتر از درمان صرف است.
کشاورزی گفت: هدف نهایی سازمان بیمه سلامت ایران، ایجاد نظام حمایتی پایدار برای سالمندان است، نظامی که علاوه بر کاهش هزینههای درمانی، کیفیت زندگی و استقلال عملکردی این گروه را ارتقا دهد.
وی تاکید کرد: تحلیل اقدامات انجامشده نشان میدهد که سازمان بیمه سلامت ایران با محوریت مدیریت سلامت خانواده و نظام ارجاع، در حال حرکت به سمت یک مدل جامعتر از پوشش بیمهای سالمندان است، مدلی که میتواند در آینده، نقش مهمی در پاسخگویی به چالش سالمندی جمعیت و تحقق عدالت در نظام سلامت کشور ایفا کند.
منبع: وبدا