باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- تشنجهای ناگهانی صرع، چالشی روزانه برای صدها هزار نفر در سراسر جهان است و مبتلایان را در حالت انتظار مداوم قرار میدهد و آنها را در هر لحظه از تشنج میترساند، که این امر استقلال و کیفیت زندگی آنها را محدود میکند.
اما یک انقلاب فناوری جدید ممکن است این واقعیت را تغییر دهد. محققان دانشگاه اسکاتلندی کالدونیَن، هدستی را توسعه دادهاند که از هوش مصنوعی برای پیشبینی تشنجها دقایقی قبل از وقوع آنها استفاده میکند.
این فناوری به نظارت همزمان دو عملکرد حیاتی متکی است: امواج مغزی و فعالیت قلب. الگوریتمهای هوش مصنوعی که بر اساس هزاران ساعت دادههای پزشکی تاریخی آموزش دیدهاند، الگوهای ظریفی را که بلافاصله قبل از تشنج رخ میدهند، تشخیص میدهند.
آنچه این سیستم را متمایز میکند، دقت آن تا ۹۵٪ و توانایی آن در نمایش سطح اطمینان خود در پیشبینیهایش است که به کاربر درک واضحتری از وضعیت خود میدهد.
این طراحی بر اساس اصول عملی است: یک دستگاه سبک و بیسیم شبیه یک کلاه معمولی که میتواند روزانه بدون جلب توجه پوشیده شود. تیم تحقیقاتی امیدوار است در آینده نسخههای مناسب کودکان را توسعه دهد، زیرا صرع یکی از شایعترین اختلالات عصبی در دوران کودکی است.
هشدار زودهنگام، حتی اگر فقط برای چند دقیقه باشد، میتواند زندگی را تغییر دهد و به فرد مبتلا فرصت میدهد تا اقدامات احتیاطی ایمنی را انجام دهد: در یک مکان امن بنشیند یا دراز بکشد، به اطرافیان خود هشدار دهد یا از داروهای پیشگیرانه استفاده کند. این امر نه تنها خطر آسیب جسمی را کاهش میدهد، بلکه بار روانی ترس مداوم را نیز کاهش میدهد.
با وجود این امکانات امیدوارکننده، این هدست با موانع نظارتی پیچیدهای روبهرو است. تأییدیههای دستگاه پزشکی نیاز به سالها آزمایش و ارزیابی دقیق دارد. با این حال، کمک هزینه جدید ۹ میلیون پوندی از یک بنیاد تحقیقاتی بریتانیا نشان دهنده یک پیشرفت قابل توجه در جهت تسریع توسعه و آزمایشهای بالینی است.
این نوآوری همزمان با یک توسعه فناوری موازی است: یک برنامه هوش مصنوعی دیگر که توسط دانشگاههای تخصصی در لندن توسعه یافته است، قادر به تشخیص ناهنجاریهای مغزی مرتبط با صرع است که ممکن است توسط چشم انسان از نظر دور بماند.
این دو نوآوری در کنار هم، جهشی کوانتومی در مبارزه با صرع را نشان میدهند و تمرکز را از درمان صرف تشنجها پس از وقوع، به پیشگیری و پیشبینی آنها تغییر میدهند و در نتیجه افقهای جدیدی را برای زندگی با استقلال و آرامش خاطر برای کسانی که از این اختلال عصبی پیچیده رنج میبرند، میگشایند.
منبع: ایندیپندنت