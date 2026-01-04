باشگاه خبرنگاران جوان - احمد مهدوی ابهری، دبیر انجمن کار صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، اعلام کرد: از فردا، دوشنبه ۱۵ دی، تمام ارزی را که پیش از این شرکت‌های پتروشیمی در تالار اول عرضه می‌کردند، بر اساس تصمیم دولت و بانک مرکزی، در تالار دوم عرضه خواهد شد.

او افزود: نیت دولت و بانک مرکزی این است که ارز به شکل شفاف‌تری عرضه شود و رانت‌های موجود در این حوزه به‌طور کامل از بین برود.

دبیر انجمن کار صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، گفت: انتقال عرضه ارز پتروشیمی‌ها به تالار دوم می‌تواند به اصلاح سازوکار بازار ارز و کاهش زمینه‌های سوءاستفاده کمک کند و در نهایت به نفع اقتصاد ایران باشد.

منبع: بازار سرمایه ایران (سنا)