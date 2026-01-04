رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح گفت: فراجا با کمک مردم آشوبگران را به جایشان خواهد نشاند و ایرانیان با رفتار انقلابی خود به کسانی که با این ملت مؤدبانه صحبت نکنند تودهنی خواهند زد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح در جمع فرماندهان و مسئولان فرماندهی انتظامی کشور با قدردانی از تلاش‌های همه جانبه فراجا برای امنیت کشور افزود: آمریکا و رژیم صهیونی طرحی را با استفاده از ابزار جنگ نرم و فشار اقتصادی برای ایجاد ناامنی آشوب در کشور برای جبران شکست خود در دستور کار قرار دادند.

رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح تاکید کرد: زمانی که تعدادی از بازاریان به حق و مشروع برای ایجاد ثبات در نرخ ارز و بهبود کسب و کار زبان به اعتراض گشودند، دشمن عجولانه و ذوق زده عوامل آموزش دیده را وارد میدان کرد تا با ترفند‌های عملیات روانی و جنگ شناختی و با سوء استفاده از تجمع اعتراضی امنیت و آرامش مردم را بر هم زنند و ایجاد آشوب کنند، اما خوشبختانه ملت دشمن شناس به سرعت صف خود را از اغتشاشگران و هرج و مرج طلبان جدا کردند.

وی ادامه داد: فراجا با کمک مردم آشوبگران را به جای خود خواهد نشاند و ایرانیان با رفتار انقلابی خود به کسانی که با این ملت مودبانه صحبت نکنند تودهنی خواهند زد.

