باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: فردا در نیمه غربی کشور و سواحل دریای خزر، جوی آرام و پایدار همراه با روند افزایش نسبی دما پیش بینی می شود.

وی افزود: روزهای ، یکشنبه و دوشنبه در مناطق شرق و جنوب شرق، وزش باد و کاهش نسبی دما پیش بینی می شود.سه شنبه در شرق و جنوب شرق کشور در بعضی ساعات افزایش وزش باد و در ارتفاعات فارس و کرمان افزایش ابر انتظار می رود.

او بیان کرد: روز چهارشنبه در شمال آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل افزایش وزش باد و در ارتفاعات افزایش ابر و رگبار پراکنده رخ می دهد.پنجشنبه در غالب مناطق کشور جو آرام و پایدار است.

وی ادامه داد: از یکشنبه تا پایان هفته روند تدریجی افزایش غلظت آلاینده‌ها در شهرهای صنعتی و پرجمعیت پیش بینی می شود.یکشنبه و دوشنبه خلیج فارس و سه‌شنبه دریای عمان مواج است.