مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی گفت: همزمان با کاهش دمای هوا شاهد افزایش آلودگی هوا در کلان شهر‌ها از فردا ۱۵ دی ماه خواهیم بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری-  صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: فردا در نیمه غربی کشور و سواحل دریای خزر، جوی آرام و پایدار همراه با روند افزایش نسبی دما پیش بینی می شود.

وی افزود: روزهای ، یکشنبه و دوشنبه در مناطق شرق و جنوب شرق، وزش باد و کاهش نسبی دما پیش بینی می شود.سه شنبه در شرق و جنوب شرق کشور در بعضی ساعات افزایش وزش باد و در ارتفاعات فارس و کرمان افزایش ابر انتظار می رود.

او بیان کرد: روز چهارشنبه در شمال آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل افزایش وزش باد و در ارتفاعات افزایش ابر و رگبار پراکنده رخ می دهد.پنجشنبه در غالب مناطق کشور جو آرام و پایدار است.

وی ادامه داد: از یکشنبه تا پایان هفته روند تدریجی افزایش غلظت آلاینده‌ها در شهرهای صنعتی و پرجمعیت پیش بینی می شود.یکشنبه و دوشنبه خلیج فارس و سه‌شنبه دریای عمان مواج است.

برچسب ها: کالابرگ ، نرخ ارز
خبرهای مرتبط
عدم بازگشت ارز صادراتی زمینه ساز افزایش نرخ ارز می‌شود
کاهش ۱۸ همتی درآمد‌های دولتی در ماه ناشی از قطع گاز صنایع پتروشیمی+ فیلم
دو نگرانی اصلی در حوزه معیشت مردم/ کوچک‌تر شدن سفره مردم و ناکافی بودن تخصیص ارز
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پاسخ به شایعه استفاده از کنتور‌های هوشمند به منظور قطع برق
۱۵ هزار مگاوات واحد نیروگاهی حرارتی و تجدیدپذیر در حال احداث است
اطلاعیه شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در خصوص پرواز تهران _ اهواز
پیش بینی قیمت دلار در ۱۰ روز آینده
۷۲ درصد از گاز تولیدی کشور مصرف شد
حجم نفت درجای آزادگان جنوبی به ۲۵.۳ میلیارد بشکه می‌رسد/ آزادگان در بزنگاه ژئوپلیتیکی
اعتبار کالا برگ برای ۸۶ میلیون ایرانی شارژ شده است/ ارز ترجیحی حذف نشده است+ فیلم
مرحله آزمایشی سرشماری عمومی نفوس و مسکن آغاز شد
ساعت پروازهای امارات تا ۱۰ ژانویه تغییر کرد
مصرف ماهانه ۶۰ هزارتن گوشت قرمز در کشور
آخرین اخبار
بازگشت آلودگی هوا به کلان شهر‌ها از ۱۵ دی ماه
اعتبار کالا برگ برای ۸۶ میلیون ایرانی شارژ شده است/ ارز ترجیحی حذف نشده است+ فیلم
مرحله آزمایشی سرشماری عمومی نفوس و مسکن آغاز شد
اجرای ماده ۵۰؛ مسیر اصلاح تخصیص اراضی و آرام‌سازی بازار مسکن
عدم بازگشت ارز صادراتی زمینه ساز افزایش نرخ ارز می‌شود
عرضه ارز پتروشیمی‌ها از فردا به تالار دوم منتقل می‌شود
ساعت پروازهای امارات تا ۱۰ ژانویه تغییر کرد
پرواز‌های امارات به شهر فرودگاهی طبق روال انجام می‌شود
تکمیل واحد کیفی سازی بنزین (CCR) تا سال آینده
اثر بودجه سال آینده بر قیمت کالا‌های اساسی و معیشت خانوار
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۱۴ دی ماه
پیش بینی قیمت دلار در ۱۰ روز آینده
بستر عملیاتی شدن توافقنامه تجارت آزاد فراهم شد
تسهیل صدور مجوزهای مرتبط با طرح‌های جامع در مناطق آزاد
احتمال ورود ملخ صحرایی به کشور در اواخر زمستان
۷۲ درصد از گاز تولیدی کشور مصرف شد
رشد ۳۰ درصدی صادرات کفش در سال آینده/۱۲۰ میلیون دلار سهم صادرات کفش ایرانی است
پاسخ به شایعه استفاده از کنتور‌های هوشمند به منظور قطع برق
هیچ‌یک از نیروگاه‌های استان تهران مازوت مصرف نمی‌کنند
مصرف ماهانه ۶۰ هزارتن گوشت قرمز در کشور
اطلاعیه شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در خصوص پرواز تهران _ اهواز
سند اقتصاد دیجیتال مناطق آزاد نهایی شد
۱۵ هزار مگاوات واحد نیروگاهی حرارتی و تجدیدپذیر در حال احداث است
تخصیص ۱۰ همت اعتبار به زنجیره پوشاک/ افزایش سهم مالیات بر درآمد به ۶۲ درصد
افزایش ۹۶۲ واحدی شاخص کل بورس در مقابل ریزش شاخص کل هم وزن
حجم نفت درجای آزادگان جنوبی به ۲۵.۳ میلیارد بشکه می‌رسد/ آزادگان در بزنگاه ژئوپلیتیکی
۵ معیار انتخاب دوره مهارتی برای ورود سریع‌تر به بازار کار
بهترین مرکز فروش دستگاه لیزر الکساندرایت در ایران کدام است؟
ذخایر فعلی نهاده‌های دامی بالاتر از نیاز ماهانه کشور است
کاهش ۳۰ درصدی مصارف سرمایشی در تابستان امسال