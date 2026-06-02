نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت: با توجه به مشکلات صادرات و شرایط کشور، قاچاق زعفران در حال انجام است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - غلامرضا میری نایب رئیس شورای ملی زعفران با اشاره به نوسان جزئی قیمت زعفران در بازار گفت: در حال حاضر بازار داخلی زعفران ناشی از وضعیت اقتصادی خانوارها رونقی ندارد.

به گفته وی، بیشتر واحدها در بخش داخلی با ۱۰ درصد ظرفیت فعالیت می کنند و در بخص صادرات تا حدی فعالیت بیشتر است چراکه ۹۰ درصد زعفران تولیدی صادراتی و ۱۰ درصد در داخل مصرف می شود.

میری ادامه داد: مشکلات بازگشت ارز به سامانه نیما و رفع تعهد ارزی همچنان پابرجاست و اکنون مشکلات ناشی از جنگ هم اضافه شده است که باید بپذیریم، اما به هر حال صادرکنندگان زعفران تولیدی از مسیرهای جدید با ریسک و هزینه بالاتر انجام می دهند.

نایب رئیس شورای ملی زعفران با اشاره به قاچاق زعفران بیان کرد: در حال حاضر قاچای زعفران کماکان در حال انجام است، اما آمار و برآوردی در این خصوص نداریم، برآوردها حاکی از آن است که با رفع چالش ها صادرات افزایش داشته باشد.

وی قیمت هر کیلو زعفران دسته ۱۸۰ میلیون تومان، پوشال ۲۱۲ تا ۲۱۵ میلیون تومان، نگین ۲۶۰ تا ۲۷۵ میلیون تومان و سوپر نگین ۲۸۰ تا ۲۸۵ میلیون تومان اعلام کرد.

برچسب ها: تولید زعفران ، قیمت زعفران ، صادرات زعفران
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۶ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
ارزون کنید مردم استفاده کنند تا ازین افسردگی بیان بیرون صادارت مال کشورهای پولداره نه ما که همه جوره تحریمیم حالا از محصولات خودمان هم بیشتر محرومیم
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