اعتبار مرحله یازدهم طرح کالابرگ الکترونیکی برای سرپرستان خانواری که رقم پایانی کد ملی آنها ۷، ۸ و ۹ است، امروز ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ شارژ شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  مرحله یازدهم طرح کالابرگ الکترونیکی از ۱۵ خرداد آغاز شده و شارژ اعتبار سرپرستان خانوار به‌صورت مرحله‌ای و بر اساس رقم پایانی کد ملی انجام شد.

در نخستین مرحله، حساب سرپرستان خانوار با رقم پایانی کد ملی ۰، ۱ و ۲ در تاریخ ۱۵ خرداد شارژ شد و خانوار‌های تحت پوشش نهاد‌های حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و نیرو‌های مسلح نیز در همان زمان امکان استفاده از اعتبار را داشتند.

در ادامه اجرای این طرح، روز ۲۰ خرداد نیز اعتبار سرپرستان خانواری که رقم پایانی کد ملی آنها ۳، ۴، ۵ و ۶ است شارژ شد و اکنون با فعال شدن اعتبار برای کدملی‌های ۷، ۸ و ۹، همه گروه‌های تعیین‌شده در مرحله یازدهم به اعتبار کالابرگ دسترسی پیدا کرده‌اند.

بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تمامی مشمولان طرح تا پایان تیرماه ۱۴۰۵ فرصت دارند با استفاده از اعتبار تخصیص‌یافته، اقلام مشمول کالابرگ و کالا‌های اساسی را از فروشگاه‌های طرف قرارداد خریداری کنند.

برچسب ها: کالابرگ ، یارانه
خبرهای مرتبط
فروشگاه‌های مشمول تخفیف کالابرگ کدامند؟
اختصاص ۶۰۰ همت اعتبار کالابرگ الکترونیکی در دولت چهاردهم تاکنون
دولت در حال بررسی افزایش اعتبار کالابرگ/ ۸۰ درصد خانوارها خرید کردند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۵ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
گناه من چیه که 9شدم ؟
این انصاف هست که هر ماه اخرین مرحله باشم؟
۱
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۰ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
لطفا فرک کنید با یک ملیون تومان چخ می شود خرید قرار بود یازده قلم از اقلام اساسی بشود خرید با ای یک ملیون شما ارزانترین از ای اقلام را که حساب کنی حدود ۸ملیونو پانصد می شود
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۹ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
یارانه را برای مردم یکسان پرداخت نمیکنید حالا کالابرگ که حق همه مردم است میخوایین برای بعضی ها حذف کنید؟ بیت المال باید یکسان به همه داده شود هرکی نخواست خرج نکنه برگرده به حساب دولت چکار به بقیه دارید؟ مگه چقدر است یک میلیون که اینقدر بخاطرش برنامه میچینین؟ عوارض تنگه را بگیرید یک هزارم هم نمیشه همه چی برا یامریکا مفتی باشه برای خودمون دهک بندی؟ مسخره نیست ؟ منکه راضی نیستم حقم به دیگری داده بشه اونوت میگن مردم ناراضی هستن
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۱ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
یک کمی خجالت از خودتان بکشید مود غذایی هر روز گران تر شما مردم خون به جیگر کردید حالا می خواهید کالابرگ ما راحذف کنید
۰
۹
پاسخ دادن
اطلاعیه سازمان تأمین اجتماعی در خصوص پرداخت حقوق خرداد ماه بازنشستگان
ضبط گواهینامه رانندگان پرخطر
تنگه هرمز تحت نظام «عبور بی‌ضرر» قرار دارد/ خسارات زیست‌محیطی جنگ در مجامع بین‌المللی پیگیری می‌شود
رسیدگی به اعتراضات جرایم رانندگی در سراسر کشور غیرحضوری انجام می‌شود
اتوبوس‌های دوکابین جدید تهران به ۱۰۱ دستگاه رسید
معاون اول قوه قضاییه: ۶۰ درصد سند تحول قضایی اجرا شده است
عابرین پیاده ۳۷ درصد متوفیان تصادفات تهران در سال گذشته
ترافیک سنگین در برخی محورهای ورودی تهران
ثبت‌نام سفر‌های عتبات عالیات در ماه محرم آغاز شد/ امکان اعزام روزانه ۵ هزار زائر
دستگیری قاتل نوجوان افغانستانی در جنوب تهران
آخرین اخبار
تهران صاحب منطقه آزاد می‌شود
بیشترین کشته‌شدگان تصادفات ۱۸ تا ۲۴ ساله‌اند/ ضربه به سر؛ علت اصلی مرگ در تصادفات
در جنگ اخیر روزانه ۳۰ نفر در پایتخت شهید شدند
کاهش ترافیک شرق تهران با افتتاح آزادراه شهید شوشتری
دستگیری قاتل نوجوان افغانستانی در جنوب تهران
اطلاعیه سازمان تأمین اجتماعی در خصوص پرداخت حقوق خرداد ماه بازنشستگان
۸۰ درصد مردم مخالف برهم خوردن نظم اجتماعی هستند
ثبت‌نام سفر‌های عتبات عالیات در ماه محرم آغاز شد/ امکان اعزام روزانه ۵ هزار زائر
رسیدگی به ۲۷۰۰ پرونده فساد اقتصادی/ هیچ مماشاتی با اخلالگران اقتصادی نداریم
فاز دو روددره فرحزاد با رویکرد «گردشگری شبکه‌ای» اجرا می‌شود
از سامانه ثبت ایمنی در معادن زغال سنگ زیرزمینی کشور رونمایی شد
ضبط گواهینامه رانندگان پرخطر
عابرین پیاده ۳۷ درصد متوفیان تصادفات تهران در سال گذشته
معاون اول قوه قضاییه: ۶۰ درصد سند تحول قضایی اجرا شده است
اتوبوس‌های دوکابین جدید تهران به ۱۰۱ دستگاه رسید
رسیدگی به اعتراضات جرایم رانندگی در سراسر کشور غیرحضوری انجام می‌شود
ترافیک سنگین در برخی محورهای ورودی تهران
تنگه هرمز تحت نظام «عبور بی‌ضرر» قرار دارد/ خسارات زیست‌محیطی جنگ در مجامع بین‌المللی پیگیری می‌شود
محتوای تفاهم‌نامه با آمریکا ۲۵ بار بین رهبری و شعام رفت و برگشت داشته است
تحویل دومین محموله کمک‌های صلیب سرخ به هلال احمر ایران
توانمندسازی زنان سرپرست خانوار با توسعه بازارچه‌ها و تسهیلات حمایتی
تردد خودرو‌های حمل‌ونقل عمومی منطقه آزاد تهران در کل استان
آخرین وضعیت صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان/ مجوزی برای تردد خودرو‌های مناطق آزاد در سراسر کشور صادر نشده است
تونل توحید و رسالت امشب مسدود است
محسنی اژه‌ای: در خیمه حسین (ع) می‌مانیم و خون‌خواهی را رها نمی‌کنیم
آیا توهین و تهدید در فضای مجازی مجازات دارد؟ + فیلم
معتمدیان: واردات خودروهای حمل‌ونقل عمومی از طریق منطقه آزاد شهر فرودگاهی تهران کلید خورد
افزایش سهمیه واردات مرزی از ۳۰۰ به ۵۰۰ میلیون دلار / دولت برنامه‌ای برای آزادسازی قیمت نان ندارد
توسعه خودرو‌های باکیفیت راهکار کاهش مصرف سوخت و تصادفات
از آمادگی مناطق برای میزبانی از سوگواران رهبرشهید انقلاب تا نوسازی بافت‌های فرسوده منطقه۸ 