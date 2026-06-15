اعتبار مرحله یازدهم طرح کالابرگ الکترونیکی برای سرپرستان خانواری که رقم پایانی کد ملی آنها ۷، ۸ و ۹ است، امروز ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ شارژ شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرحله یازدهم طرح کالابرگ الکترونیکی از ۱۵ خرداد آغاز شده و شارژ اعتبار سرپرستان خانوار بهصورت مرحلهای و بر اساس رقم پایانی کد ملی انجام شد.
در نخستین مرحله، حساب سرپرستان خانوار با رقم پایانی کد ملی ۰، ۱ و ۲ در تاریخ ۱۵ خرداد شارژ شد و خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و نیروهای مسلح نیز در همان زمان امکان استفاده از اعتبار را داشتند.
در ادامه اجرای این طرح، روز ۲۰ خرداد نیز اعتبار سرپرستان خانواری که رقم پایانی کد ملی آنها ۳، ۴، ۵ و ۶ است شارژ شد و اکنون با فعال شدن اعتبار برای کدملیهای ۷، ۸ و ۹، همه گروههای تعیینشده در مرحله یازدهم به اعتبار کالابرگ دسترسی پیدا کردهاند.
بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تمامی مشمولان طرح تا پایان تیرماه ۱۴۰۵ فرصت دارند با استفاده از اعتبار تخصیصیافته، اقلام مشمول کالابرگ و کالاهای اساسی را از فروشگاههای طرف قرارداد خریداری کنند.