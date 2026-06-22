معاون سازمان بازرسی کل کشور از جلوگیری از تعطیلی یا کاهش تولید بیش از دو هزار واحد تولیدی در کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - احمد اسدیان، معاون امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور، در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات این سازمان برای حمایت از بخش تولید اظهار کرد: در مجموع با اقداماتی که سازمان بازرسی انجام داده، از تعطیلی یا کاهش تولید بیش از دو هزار واحد تولیدی جلوگیری شده و این واحدها به چرخه تولید بازگشتهاند.
وی افزود: در نتیجه این اقدامات، تعداد زیادی از کارگران بلاتکلیف نیز به کارخانهها و محل کار خود بازگشتهاند و زمینه استمرار فعالیت واحدهای تولیدی فراهم شده است.
اسدیان با بیان اینکه سازمان بازرسی در حوزههای مختلف برای رفع مشکلات تولیدکنندگان ورود کرده است، گفت: مشکلات بانکی، دریافت تسهیلات، بدهیهای مالیاتی و تأمین اجتماعی، تأمین مواد اولیه، تخصیص ارز، تأمین گاز و برق از جمله موضوعاتی بوده که با پیگیری این سازمان برای حل آنها اقدام شده است.
معاون امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: بررسی اقدامات انجامشده در یک سال گذشته نشان میدهد حجم قابل توجهی از پروندههای مرتبط با رفع موانع تولید به نتیجه رسیده و بسیاری از واحدهای تولیدی رسماً اعلام کردهاند که مشکلاتشان با پیگیریهای سازمان برطرف شده است.
وی درباره مهمترین چالشهای بخش تولید اظهار داشت: اغلب واحدهای تولیدی با مشکلاتی در زمینه سرمایه در گردش، دریافت تسهیلات بانکی و تأمین ارز برای واردات مواد اولیه و ماشینآلات مواجه هستند. در کنار این موارد، برخی واحدها نیز مسائل خاصی از جمله مشکلات مالکیتی و اسنادی دارند که به صورت موردی پیگیری میشود.
اسدیان با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه تأمین ارز گفت: با پیگیری سازمان بازرسی، ثبت سفارش برای واحدهای تولیدی تسهیل شده و سهمیههای مربوط به تأمین ارز در حال اعمال است. همچنین هماهنگیهای لازم با بانک مرکزی انجام شده تا تولیدکنندگانی که دارای منابع ارزی در خارج از کشور هستند یا امکان استفاده از ارز دیگران را دارند، بتوانند از این ظرفیت برای واردات مواد اولیه و ماشینآلات استفاده کنند.
وی درباره حمایت از واحدهای آسیبدیده از شرایط جنگی نیز اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال اجرای برنامههایی برای حمایت از واحدهایی است که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از جنگ متأثر شدهاند. در این راستا اطلاعات این واحدها جمعآوری شده و اقداماتی از جمله معرفی به بانکها برای دریافت تسهیلات و رفع مشکلات ارزی آنها در دست انجام است.
معاون امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد: هر دستگاهی که بر اساس قانون وظیفهای بر عهده داشته باشد و از انجام آن خودداری کند، چه شاکی خصوصی داشته باشد و چه سازمان بازرسی رأساً از موضوع مطلع شود، با تشکیل پرونده مواجه خواهد شد و با متخلفان مطابق قانون برخورد میشود.