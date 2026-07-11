سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران وارد عمان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه صبح روز شنبه « ۲۰ تیرماه» به منظور دیدار رایزنی با مقامات عمان وارد مسقط شد.  

براساس این گزارش ، سفر وزیر امور خارجه به عمان  در ادامه رایزنی‌های دوجانبه ایران-عمان درباره تحولات منطقه به‌ویژه موضوع تنگه هرمز انجام شده است.

در این سفر، وزیران  امور خارجه ایران و عمان درباره تنظیم سازوکارهای مقتضی برای تردد ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز، وفق ماده ۵ یادداشت تفاهم اسلام‌آباد گفتگو و تبادل نظر خواهند کرد.

عراقچی هنگام ورود به عمان مورد استقبال تعدادی از مقامات وزارت خارجه این کشور و همچنین سفیر ایران در مسقط قرار گرفت.

برچسب ها: سید عباس عراقچی ، عمان
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۵ ۲۰ تير ۱۴۰۵
کشورهای عربی هیچ اختیاری از خود ندارند گوشه چشم آمریکا
آنهارا به لرزه در میاره هنوز شماها نفهمیدید؟ آنها برای آب خوردن وابسته به غرب هستند انتظار از آنها اشتباه مطلق است
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۰ ۲۰ تير ۱۴۰۵
از مذاکره خارج شوید. این مذاکرات به درد ایران نمی خورد. فقط باید دفاع کنیم و دشمن را بیچاره کنیم
۰
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۷ ۲۰ تير ۱۴۰۵
عمان هم ثابت کرد که دوست ما نیست.چه اصراری دارید این عربها رو بازی بدید؟
۱
۱۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۰ ۲۰ تير ۱۴۰۵
کشورهای عربی سودی برای ما ندارند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۶ ۲۰ تير ۱۴۰۵
اونها اراده‌ای ندارند
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