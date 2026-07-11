سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران وارد عمان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه صبح روز شنبه « ۲۰ تیرماه» به منظور دیدار رایزنی با مقامات عمان وارد مسقط شد.

براساس این گزارش ، سفر وزیر امور خارجه به عمان در ادامه رایزنی‌های دوجانبه ایران-عمان درباره تحولات منطقه به‌ویژه موضوع تنگه هرمز انجام شده است.



در این سفر، وزیران امور خارجه ایران و عمان درباره تنظیم سازوکارهای مقتضی برای تردد ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز، وفق ماده ۵ یادداشت تفاهم اسلام‌آباد گفتگو و تبادل نظر خواهند کرد.

عراقچی هنگام ورود به عمان مورد استقبال تعدادی از مقامات وزارت خارجه این کشور و همچنین سفیر ایران در مسقط قرار گرفت.