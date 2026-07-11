روابط عمومی سپاه امام رضا (ع) با صدور اطلاعیه‌ای، شهادت ۲تن از نیروهای ایثارگر و جان برکف بسیجی که در حال تامین امنیت شهر بودند را تایید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی سپاه امام رضا (ع) با صدور اطلاعیه‌ای، شهادت ۲تن از نیروهای ایثارگر و جان برکف بسیجی که در حال تامین امنیت شهر بودند را تایید کرد.

در این اطلاعیه آمده است: دو تن از فرزندان غیور و بسیجی مشهدالرضا به نامهای سید سجاد علوی و مهدی هنرمند که در حوالی میدان سرافرازان مشهد با فاصله حدود ۱۵ کیلومتری از حرم مطهر برای ایجاد آرامش و تامین امنیت در حال گشت زنی بودند مورد هدف قرار گرفته و به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

همچنین در این حادثه یک عابر پیاده توسط عوامل مهاجم به تیم گشت بسیج مجروح و به بیمارستان منتقل شددر این اطلاعیه آمده است: بی تردید عامل و یا عوامل این جنایت به سزای عمل خود خواهند رسید و مطابق قانون با آنها برخورد خواهد شد.اطلاعات تکمیلی این حادثه در دست بررسی است که متعاقبا به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.گفتنی است شامگاه جمعه ۱۸ تیرماه در حادثه تیراندازی در منطقه سرافرازان مشهد دو بسیجی به شهادت رسیدند.

برچسب ها: شهادت ، سپاه
خبرهای مرتبط
امام جمعه مشهد:
توهین به مسئولان به خاطر توافق اخیر با مبانی ولایی سازگار نیست
مرقد رهبر شهید با نظر رهبری معظم در مسیر زیارت زائران خواهد بود
معاون سیاسی و امنیتی وزارت کشور:
مراقب باشیم دوباره در زمین دشمن بازی نکنیم/ دشمن به دنبال تخریب قهرمانان کشور است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۵ ۲۰ تير ۱۴۰۵
این مزدوران تروریست رو سریع دستگیر و اعدام کنید.این جوونها چه گناهی کردن که یه عده انگل خائن وطن فرکش ترورشون کنن؟
۵
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۷ ۲۰ تير ۱۴۰۵
مزدوران وطن فروش ننگتان باد / مرگتان باد / مرگ بر اسقاطیل غاصب کودک کش مرگ بر آمریکای غارتگر جنایتکار
۹
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۵ ۲۰ تير ۱۴۰۵
خوشا به سعادتشان
۸
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۱ ۲۰ تير ۱۴۰۵
خیلی تاسف بار بود ،عاملان باید سریع دستگیر و مجازات شوند چرا اینها بی پناه و مظلوم بوده اند. و پشتیبان نداشته اند.؟
۵
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حسینی
۱۶:۰۸ ۲۰ تير ۱۴۰۵
خدا لعنت کنه وطن فروشان رو
چه دسته گل هایی رو از دست دادیم
انشالله برای خانواده همبن وطن فروش ها اتفاق بیفته که جوان های مردم رو به کشتن دادن
۶
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۲ ۲۰ تير ۱۴۰۵
چرا؟!چطور؟!
۳
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۹ ۲۰ تير ۱۴۰۵
شهادت هنر مردان خداست
۱۳
۳۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۸ ۲۰ تير ۱۴۰۵
آقای سردار رادان متاسفانه با همه مظلومیت قشر نظامی ما در خیلی مناطق اون اقتدار نمی بینیم در قسمت راهنما و رانندگی هم همینطور
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۵ ۲۰ تير ۱۴۰۵
سلام --لطفا این جانیها وآشغالهای خیابانی را دستگیر وبه اشد مجازات برسونید . اینها آدم بشو نیستند د.
۱۶
۷۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۵ ۲۰ تير ۱۴۰۵
من برام سواله چرا نیروی پلیس ونظامی که در هر کشور قوی حساب می شه این طور باید مورد هجمه باشد ما نیاز داریم به قدرت پلیس مقتدر که متاسفانه با فتنه انگیزی و برنامه ریزی دشمنان داخلی و خارجی این اهرم امنیت آن بازدهی نداره
Iran (Islamic Republic of)
ایرانی
۱۶:۳۵ ۲۰ تير ۱۴۰۵
چشم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۸ ۲۰ تير ۱۴۰۵
روی لباس همه مدافعان دوربین نصب شود
۱۶
۷۸
پاسخ دادن