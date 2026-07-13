مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران از پیگیری تسهیلات برای تجهیز نانوایی‌ها استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - سید محمد جعفری مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران در نشست بررسی بهینه سازی مصرف انرژی شرکت گاز استان،گفت: نانوایان مازندران در روز‌های دشوار و شرایط ویژه کشور، به‌ویژه در ایام جنگ رمضان و همچنین هم‌زمان با برگزاری مراسم‌های وداع و تشییع قائد شهید که با ورود و تردد گسترده مسافران در استان همراه بود، با افزایش ساعت کاری، مدیریت مناسب تولید و همکاری کامل با دستگاه‌های اجرایی، نقش مؤثری در تأمین پایدار نان و حفظ آرامش بازار ایفا کردند و اجازه ندادند روند خدمت‌رسانی به مردم و مسافران با کوچک‌ترین اختلالی مواجه شود.

او با اشاره به آمار‌های ارائه‌شده در این نشست درباره وضعیت دوگانه‌سوز بودن واحد‌های خبازی استان، افزود: خوشبختانه مازندران از نظر میزان آمادگی نانوایی‌ها برای استفاده از سوخت جایگزین، در شرایط مناسبی قرار دارد و این موضوع می‌تواند در مواقع اضطراری، استمرار تولید و عرضه نان را تضمین کند.

جعفری در ادامه با تأکید بر ضرورت حمایت از نانوایان، گفت: اعتقاد ما بر این است که برای تکمیل این فرآیند، باید تسهیلات ارزان‌قیمت و مناسب در اختیار نانوایان قرار گیرد تا بتوانند نسبت به تأمین و نصب تجهیزات دوگانه‌سوز و همچنین خرید موتور برق اقدام کنند. این حمایت‌ها علاوه بر افزایش تاب‌آوری واحد‌های خبازی، امنیت تأمین نان مردم را نیز در شرایط مختلف تضمین خواهد کرد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران افزود: با توجه به نگاه حمایتی و دغدغه‌مندی دکتر یونسی، استاندار محترم مازندران، نسبت به بهبود شرایط فعالیت نانوایان و پیگیری مستمر مسائل و مطالبات این قشر زحمتکش و همچنین تأکیدات و همراهی دکتر تولایی معاون اقتصادی و گردشگری استانداری، این اداره‌کل آمادگی کامل دارد تا با همکاری شرکت گاز، استانداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، پیگیری‌های لازم را برای تأمین منابع، تسهیل فرآیند‌ها و فراهم شدن زمینه بهره‌مندی نانوایان از تسهیلات ارزان‌قیمت جهت تجهیز واحد‌های خبازی به سامانه‌های دوگانه‌سوز و موتور برق به عمل آورد.

در پایان این نشست، حاضران بر ضرورت تداوم همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، شرکت گاز و جامعه نانوایان برای توسعه زیرساخت‌های انرژی در واحد‌های خبازی تأکید کردند و تجهیز هرچه بیشتر نانوایی‌ها به امکانات دوگانه‌سوز و برق اضطراری را گامی مؤثر در افزایش پایداری شبکه تأمین نان استان و ارتقای امنیت غذایی مردم دانستند.

منبع:غله مازندران

برچسب ها: نانوایی های مازندران ، غله مازندران
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