مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: هوای کلانشهر مشهد با افزایش حجم آلاینده‌ها در شرایط ناسالم و وضعیت هشدار قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان- سعید محمودیمدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد طی ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۲۰ نشانگر هوای ناسالم است و این شاخص در ۲ ساعت گذشته نیز با روند افزایشی به رقم ۱۰۹ رسیده که گویای همین وضعیت است.

وی با بیان اینکه کیفیت چهار منطقه مشهد در شرایط آلوده برای تمامی افراد قرار دارد، افزود: وضعیت هوای ۱۹ منطقه دیگر دارای ایستگاه سنجش هوای مشهد هم در شرایط ناسالم برای افراد حساس است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی با اشاره به ضرورت رعایت توصیه‌های خودمراقبتی تاکید کرد: شهروندان مشهدی باید با کاهش رفت و آمد‌های غیرضروری نقش موثر خود را در بهبود کیفیت هوای این کلانشهر ایفاء کنند.

محمودی اضافه کرد: همچنین بیماران قلبی - تنفسی، کودکان، زنان باردار و افراد حساس در روز‌های آلوده باید از تردد غیرضروری در مشهد خودداری کنند.

برچسب ها: آلودگی هوا ، کلانشهر مشهد
خبرهای مرتبط
جهانی شدن مسئله آلودگی هوای خوزستان در پی کم‌کاری نفت و نیشکر در تعهدات زیست‌محیطی
هوای اصفهان ناسالم برای گروههای حساس
گزارش کیفیت هوا؛
هوای پاک میهمان آسمان مشهد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
بازدید وزیر امور خارجه از شرکت آب و فاضلاب مشهد
هوای کلانشهر مشهد آلوده شد