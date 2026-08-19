در راستای تحقق رویکرد تحولی قوه قضاییه و تأکید بر اصلاح و بازسازی درونی این دستگاه، با حکم رئیس قوه قضاییه مدیران جدید دستگاه قضایی معرفی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان -با حکم رئیس قوه قضاییه، مدیران جدید دستگاه قضایی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، و جمعی از مسئولان قضایی معرفی شدند.

این تغییرات مدیریتی در ادامه مسیر تحول قضایی و در راستای تأکیدات و مطالبات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره اصلاح، بازسازی و ارتقای کارآمدی درون دستگاه قضایی انجام شده است.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام اخیر خود به مناسبت هفته قوه قضاییه، با تأکید بر ضرورت «پیگیری روند اصلاح و بازسازی در داخل خود این قوه»، تصریح کردند که تحول قضایی باید از سطح اسناد و برنامه‌ها فراتر رفته و آثار آن در عرصه‌های مختلف و در زندگی روزمره مردم نمایان شود.

در این پیام همچنین بر ضرورت ارتقای سرعت رسیدگی، سلامت و اتقان آرای قضایی، دسترسی آسان‌تر مردم به شاخص‌های عدالت، مقابله قاطع با مفاسد و تقویت اعتماد عمومی به دستگاه قضایی تأکید شده است.

در همین چارچوب، مدیران جدید دستگاه قضایی با حکم رئیس قوه قضاییه معرفی شدند تا مسیر تحول، اصلاح فرآیند‌ها و ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی قضایی با جدیت بیشتری دنبال شود.

احکام برخی از اعضای شورای عالی قوه قضاییه

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه در این مراسم گفت: با حکم رئیس قوه قضاییه در صف و ستاد عدلیه تغییرات صورت گرفته است.

معاون اول قوه قضاییه گفت: طی احکامی از سوی رئیس قوه قضاییه ذبیح‌الله خدائیان به عنوان رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه، دانش به عنوان رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین سلطانی معاون قضایی قوه قضاییه، اصغر جهانگیر به عنوان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، حیدر آسیابی به عنوان رئیس رسازمان زندان‌ها، امیری اصفهانی به عنوان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین سید محسن موسوی به عنوان رئیس مرکز حل اختلاف، ناصر عتباتی به عنوان رئیس کل دادگستری استان تهران، علی کاظمی به عنوان سخنگوی قوه قضاییه منصوب شدند.

انتخاب دادستان انتظامی قضات این هفته نهایی می‌شود

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی، معاون اول قوه قضاییه درباره تعیین دادستان انتظامی قضات گفت: گزینه‌هایی برای این مسئولیت مطرح هستند، اما هنوز تصمیم نهایی برای انتخاب فردی که این مسئولیت را بر عهده بگیرد، گرفته نشده است.

وی افزود: در همین هفته درباره انتخاب دادستان انتظامی قضات تصمیم نهایی گرفته خواهد شد و پس از موافقت رئیس قوه قضاییه این موضوع اعلام می‌شود.

تغییر رئیس دیوان عالی کشور تابع تشریفات قانونی است

معاون اول قوه قضاییه درباره تغییر رئیس دیوان عالی کشور نیز اظهار کرد: تغییر در این جایگاه در حال انجام است، اما این موضوع تابع تشریفات قانونی است و باید ابتدا مشورتی با قضات دیوان عالی کشور صورت گیرد.

حجت الاسلام و المسلمین خلیلی ادامه داد: پس از انجام این مشورت، گزینه‌هایی که برای انتخاب رئیس دیوان عالی کشور مطرح هستند، به رئیس قوه قضاییه ارائه می‌شوند و رئیس قوه قضاییه پس از دریافت مشورت لازم یکی از آنها را انتخاب خواهد کرد و متعاقباً رئیس جدید دیوان عالی کشور اعلام خواهد شد.

وی با اشاره به تغییرات گسترده در سطح ستاد قوه قضاییه گفت: تغییراتی که امروز در ستاد قوه قضاییه صورت گرفته غالباً جابه‌جایی نبوده و اگر بخواهیم درصدی نگاه کنیم، درصد بالای این تغییرات تغییر بوده است.

معاون اول قوه قضاییه افزود: در این تغییرات یک تیپ جوان‌تر امروز سکان بخش‌ها و معاونت‌های مختلف قوه قضاییه را بر عهده گرفته‌اند.

حجت الاسلام و المسلمین خلیلی همچنین درباره تغییر در معاونت قضایی قوه قضاییه گفت: پیش از این حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری در معاونت قضایی قوه قضاییه حضور داشت و حجت‌الاسلام والمسلمین سلطانی جایگزین ایشان خواهد شد.

وی افزود: برای حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری نیز با موافقت رئیس قوه قضاییه، سمت دیگری در نظر گرفته شده و ابلاغ مربوط به مسئولیت جدید ایشان صادر خواهد شد.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به فرآیند بررسی تغییرات مدیریتی در دستگاه قضایی اظهار کرد: اگر این تغییرات با مقداری تأخیر انجام شد، به دلیل آن بود که یک کار کارشناسی دقیق برای مدت طولانی در دستور کار رئیس قوه قضاییه قرار داشت.

حجت الاسلام و المسلمین خلیلی تصریح کرد: این کار کارشناسی و ارزیابی به این دلیل زمان برد که همه ابعاد، زوایا و جوانب موضوع مورد بررسی قرار گیرد تا پس از آن تغییرات و جابه‌جایی‌ها انجام شود.

روسای دادگستری ۱۴ استان تغییر می‌کنند

وی در ادامه به تغییرات در سطح صف قوه قضاییه و رؤسای کل دادگستری استان‌ها اشاره کرد و گفت: در بخش صف که رؤسای کل دادگستری استان‌ها هستند، ۱۴ استان در حال تغییر هستند.

معاون اول قوه قضاییه افزود: در استان‌ها نیز میزان تغییرات بیشتر از جابه‌جایی‌هاست و از استعداد‌هایی که سال‌های سال در قوه قضاییه فعالیت کرده و در سمت‌های مختلف انجام وظیفه کرده‌اند، برای این تغییرات استفاده خواهد شد.

حجت الاسلام و المسلمین خلیلی ادامه داد: جزئیات این تغییرات و افرادی که به عنوان رؤسای کل دادگستری استان‌ها انتخاب شده‌اند، در آیین‌های تودیع و معارفه اعلام خواهد شد و مرکز رسانه قوه قضاییه نیز جزئیات افراد و تغییرات را اعلام خواهد کرد.

اسامی روسای جدید دادگستری استان‌ها

همچنین با حکم رئیس قوه قضاییه محمد علی‌نژاد به عنوان رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی، جبار سپهری به عنوان رئیس کل دادگستری استان ایلام، عمران علی‌محمدی به عنوان رئیس کل دادگستری استان لرستان، مسلم محمدیاران به عنوان رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی، محبوب افراسیاب به عنوان رئیس کل دادگستری استان زنجان، محمدباقر نریمانی به عنوان رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد، سیدحسین حسینی وردنجانی به عنوان رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری، محمد جباری به عنوان رئیس کل دادگستری استان کردستان و محمد سپانلو به عنوان رئیس کل دادگستری استان گلستان منصوب شدند.

منبع: قوه قضاییه