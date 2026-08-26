سخنگوی فراجا از کشف ۳۸۲ قبضه انواع سلاح قاچاق خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا گفت: در ادامه اجرای طرح‌های برخورد با قاچاقچیان سلاح و مهمات غیر مجاز در دو استان کرمان و خوزستان، طی ۴۸ ساعت گذشته، تعداد ۳۸۲ قبضه انواع سلاح‌های جنگی (۲۰۰ قبضه) و شکاری (۱۸۲ قبضه) قاچاق، به همراه تعداد ۴۴۹۵ تیر فشنگ کشف گردید.

سخنگوی پلیس افزود: در این رابطه، تعداد ۱۲۸ نفر قاچاقچی نیز دستگیر که پس از سیر مراحل بازجویی، در اختیار مراجع قضایی قرار خواهند گرفت.

وی در پایان خاطر نشان کرد: امنیت مردم خط قرمز ماست و پلیس در زمینه برخورد با مخلان نظم و امنیت عمومی، هیچگونه مماشاتی نخواهد کرد.