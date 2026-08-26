سخنگوی فراجا از کشف ۳۸۲ قبضه انواع سلاح قاچاق خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا گفت: در ادامه اجرای طرح‌های برخورد با قاچاقچیان سلاح و مهمات غیر مجاز در دو استان کرمان و خوزستان، طی ۴۸ ساعت گذشته، تعداد ۳۸۲ قبضه انواع سلاح‌های جنگی (۲۰۰ قبضه) و شکاری (۱۸۲ قبضه) قاچاق، به همراه تعداد ۴۴۹۵ تیر فشنگ کشف گردید.

سخنگوی پلیس افزود: در این رابطه، تعداد ۱۲۸ نفر قاچاقچی نیز دستگیر که پس از سیر مراحل بازجویی، در اختیار مراجع قضایی قرار خواهند گرفت.

وی در پایان خاطر نشان کرد: امنیت مردم خط قرمز ماست و پلیس در زمینه برخورد با مخلان نظم و امنیت عمومی، هیچگونه مماشاتی نخواهد کرد.

برچسب ها: سخنگوی پلیس ، قاچاق ، سلاح
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۳ ۰۴ شهريور ۱۴۰۵
خیلی مراقب باشید.
ایران لیبی نشه !
دشمنان داخلی و خارجی همین رو میخوان ...
در نطفه خفه کنید.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۶ ۰۴ شهريور ۱۴۰۵
مگه چه خبره که در عرض ۴۸ ساعت ۱۲۸ نفر با ۴۰۰ اسلحه قاچاق اخه یعنی چه چرا باید اینجور چیزی باشه حتما در کل کشور همینه دیگه مگه نیروی انتظامی در مرزها و گمرک ها چکار میکنه که این قاچاقچی ها راحت این همه سلاح وارد کشور کردند ادم از ناامنی ترسش میگیره
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